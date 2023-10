Web-Browser: AmiFox 0.4

"AmiFox" stellt moderne Webseiten auf einem Amiga dar, in dem es die von einem Web Rendering Proxy ("AmiFox-Server") in Bilder konvertierten Seiten herunterlädt und anzeigt. Auf der Amiga38 wurden einige vom Autor finanzierten Exemplare einer Box-Version verschenkt, die die neue Version 0.4 enthält. Diese bietet einige neue Features wie ein AREXX-Interface oder die Möglichkeit, eine Webseite als Kommandozeilenparameter zu übergeben (beides nützlich für die OpenURL Nutzung).



Speziell für Amigas mit kleinen Bildschirmen (z.B. Native PAL Hires Mode) können Teile der Oberfläche ausgeblendet werden: entweder automatisch (die Statusleiste) oder per Knopfdruck (die Texteingabeleiste). (dr)



[Meldung: 08. Okt. 2023, 17:39] [Kommentare: 0]

