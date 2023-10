14.Okt.2023

Simon Neumann (E-Mail)







Neues von Alinea Computer: Wodem, KickRom-Flash und KickRom-Progger

Pressemitteilung: Alinea Computer präsentiert drei neue Produkte, die auf der Amiga 38 zum ersten mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurden:



Wodem



Das Wodem ermöglicht es, jeden Amiga über die serielle Schnittstelle in ein WLAN zu integrieren und über einen TCP/IP Stack auf das Internet zuzugreifen. Mit entsprechender Turbokarte oder Schnittstellenkarte sind bis zu 115.200 Bps Geschwindigkeit möglich. Die Konfiguration mit Genesis bzw. Telnet wird dabei ausführlich in der mitgelieferten Anleitung beschrieben. Das Wodem kann ohne Zubehör für 29,95 Euro erworben werden.





KickRom-Flash



Der KickRom-Flash Adapter (Version 1.4) ist ein programmierbarer Flash-Rom Ersatz für EPROM-Bausteine (beispielsweise 27c400) bzw. Kickstart-Roms im Amiga Computer. Es können bis zu 4 Kickstarts (jeweils 512 kb) auf einen Baustein geladen und über Jumper oder einen Umschalter umgeschaltet werden. Der Umschalter mit dem Namen KickRom-Switch ist aktuell leider noch nicht verfügbar, wird aber in wenigen Wochen erscheinen.



Es existiert aktuell neben der Standardversion des Flash-Rom Bausteins noch eine spezielle Version für den Amiga 600, da es dort mit den Standardbausteinen zu mechanischen Problemen kommen kann. Die Programmierung und Löschung der Bausteine erfolgt über das Programmiergerät KickRom-Progger. Ein KickRom-Flash kann für 29,95 Euro gekauft werden. Darüber hinaus steht ein Programmierservice für Kunden ohne Programmiergerät bereit.





KickRom-Progger



Mit dem KickRom-Progger können Flash-Rom (27C400 Emulatoren) Bausteine bis Version 1.4 aus dem Hause Alinea Computer programmiert sowie ausgelesen werden. Darüber hinaus können auch 27C400 Bausteine ausgelesen werden. Das Programmiergerät kann über die serielle Schnittstelle direkt an Ihrem Amiga betrieben werden. Zusätzlich zur seriellen Schnittstelle kann das Programmiergerät an jedem Computer auch über USB angesteuert werden. Betrieben wird das Programmiergerät über eine eigene Firmware, die über ein Terminal-Programm vom Rechner aus gesteuert wird und deswegen auf so gut wie jeder Plattform lauffähig ist.



Der KickRom-Progger ist das weltweit erste Programmiergerät, welches direkt am Amiga eigene Kickstart-Roms programmieren kann. Der KickRom-Progger kann ohne Zubehör für 44,95 Euro erworben werden. Als Optionen stehen ein Nullkraftsockel und ein serielles Kabel für BigBox Amigas zur Auswahl.



(cg)



[Meldung: 14. Okt. 2023, 00:19] [Kommentare: 1 - 14. Okt. 2023, 10:03]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]