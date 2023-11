16.Nov.2023

Nelson Santos







Spieleentwicklung: IFF/ILBM-Export für Aseprite

Aseprite ist ein Bildeditor, der hauptsächlich für das Zeichnen und Animieren von Pixelgrafiken für Spiele gedacht ist. Wie schon in unserem Artikel über den Dungeon Crawler "The CTHUHLU Project" erwähnt, ist es allerdings nicht möglich, Grafiken im IFF/ILBM-Format exportieren zu können. Für dieses Problem hat Prismatic Realms nun ein Skript veröffentlicht, Grafiken in eine IFF/ILBM-Datei zu konvertieren. Dies erübrigt die Verwendung zusätzlicher Programme oder Online-Konvertierungstools.



Das Projekt befindet sich in Entwicklung. Obwohl es in den meisten Fällen gut funktionieren sollte, hat es derzeit keine Optionen. Sollte jemand auf Probleme stoßen oder Vorschläge haben, dann bittet der Autor um Rückmeldung. Aktuell gibt es folgende Einschränkungen: Bilder, die mit diesem Skript exportiert werden, unterstützen derzeit keine Komprimierung. Der Autor empfiehlt bei auftretetenden Problemen oder zu großen Dateigrößen, die exportierte Datei in Deluxe Paint V zu laden und sie von dort aus erneut zu speichern.

Um ein Bild aus Aseprite exportieren zu können, muss der Farbmodus des Sprites auf "Indexed" eingestellt sein und die Farbpalette aus genau 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 oder 256 Farben bestehen. Das Skript wird über das Menü File --> Scripts --> Open Scripts Folder eingebunden, wofür eine registrierte bzw. bezahlte Version von Aseprite erforderlich ist. (dr)



[Meldung: 16. Nov. 2023, 09:40]

