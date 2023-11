17.Nov.2023









Veranstaltung: Nachlese zum Amiga-Meeting Nord

Am ersten Novemberwochenende fand das Amiga-Meeting Nord statt. Mitorganisator Thorsten Mampel hat nicht nur zwei Videos hierzu veröffentlicht - Präsentation von Matthias 'Matze' Heinrichs zu seinen Hardwareprojekten und Präsentation von Simon Neumann zu Alinea-Computer-Produkten - sondern uns freundlicherweise auch einen kleinen Bericht geschrieben:



"Seit dem Jahr 2000 wird einmal im Jahr im hohen Norden, zwischen Hamburg und Kiel, das Amiga Meeting veranstaltet. Seit ein paar Jahren ist es immer das erste November-Wochenende, in diesem Jahr ging es vom 3.-5.11.



Für die meisten Teilnehmer, die seit Jahren das Meeting besuchen, ist es bei der Ankunft ein bisschen wie "wieder angekommen". Man kennt sich, hat oft auch feste Stammplätze. Der Veranstaltungsort "Kiek-In" in Neumünster kennt uns inzwischen auch sehr gut und bereitet unseren Raum perfekt vor.



In diesem Jahr war die Teilnehmerzahl wieder erfreulich groß, fast alle Plätze waren belegt. Es waren 2 Shops vor Ort. Matthias Goldisch vom HobbyRaum - Ihr Retropartner hatte neben vielen Amiga-Produkten auch Produkte für andere Retro-Systeme und viel Merchandising im Angebot. Alinea war ebenfalls vor Ort und hatte sieben neue Hardwareprodukte für den Amiga mit und hat diese in einer Präsentation am Samstag auch einzeln vorgestellt. Die Angebote und Produkte kamen bei allen Teilnehmern sehr gut an.



Ehrengast auf dem Meeting war in diesem Jahr Matthias Heinrichs, bekannt als Matze aus dem A1k-Forum. Er stellte in einer extrem kurzweiligen Präsentation fast alle seine Hardware-Projekte aus den letzten Jahren einmal vor und erzählte spannende Geschichten, wie es dazu kam und was seine Motivation war.



Bei dem diesjährigen Spielewettbewerb spielten wir das neue Reshoot Proxima 3. Marcel / Paradise stellte dafür wieder seinen tollen Amiga-Spieleautomaten zur Verfügung. Die drei besten Spieler freuten sich über tolle Preise.



Für die perfekte Abendunterhaltung am Samstag sorgte auch dieses Jahr die Demoshow von Endee, der das ganze Jahr über viele Demowettbewerbe gesichtet und eine tolle Compilation zusammengestellt hat. Abgespielt wurden diese standesgemäß auf echten Amigas, vieles direkt von Diskette.



Ab Sonntag Mittag wurde langsam abgebaut und für alle Teilnehmer ging es wieder zurück in den Alltag.



Im nächsten Jahr haben wir 25 Jahre Amiga-Meeting zu feiern. Der 31.10. fällt auf einen Donnerstag und ist in vielen Bundesländern ein Feiertag, somit haben wir die Möglichkeit das Jubiläum über 4 Tage zu feiern. Im Hotel ist dieses Zeitfenster schon reserviert worden. Alle weiteren Infos folgen dann rechtzeitig."



Wie uns Teilnehmer und Steffen Häuser berichteten, wurden außerdem aktualisierte Versionen von Heretic II (Amiga-News.de berichtete) und SiN für AmigaOS 4 gezeigt bzw. eine erste Version von Heretic II für 68k. (dr)



