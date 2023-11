19.Nov.2023









Amiga-Emulator: Amiberry 5.6.4

Amiberry ist ein Amiga-Emulator für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das Tinkerboard von ASUS, der einige neu entwickelte Eigenschaften wie einen "WHDLoad-Booter" oder die Unterstützung für Controller-Konfiguration mittels RetroArch mitbringt und zum Beispiel in der Workbench-Distribution AmiKit für den Raspberry Pi 4/400 zum Einsatz kommt.



Nun wurde die Version 5.6.4 mit folgenden Änderungen veröffentlicht:



Bugfixes

Fixed problems writing parition tables to HDFs after latest updates

Fixed crash in Add Harddrive dialog

Quickstart did not select correct ROM for A4000T

The default.uae could not be deleted

GUI would not use default screenmode

not all RAM settings were reset when changing Quickstart model

DMX targets would crash when opening the GUI

CD images were not activated on Reset, only on Restart

copy all directories in macOS bundle

add missing dirs in macOS when generating them also

macOS did not have IPF support

removed unused cda wait() reference

A3000 emulation didn't work

Fixed compiler error: braces around scalar initializer for type 'int'

Keyboard reset would not restore keys Improvements

increase size of text field in Create Hardfile dialog

fixed various clang compiler warnings

Use CD Image name as a fallback for screenshot filename, if no floppy was found

Accept archive formats as disk images also (e.g. .zip, .lha, .7z) Build system

use Github hosted macOS runner

Build Flatpak for both x86_64 and aarch64

fixes for aarch64 flatpak build

Remove flatpak from Github releases (they will be hosted on Flathub instead)

fixed paragraphs in flatpak metainfo description

fixed flatpak source browser link in metainfo (dr)



