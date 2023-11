Hollywood 10 Handbuch jetzt auf Deutsch verfügbar

Pressemitteilung: Dank der unermüdlichen Übersetzungsarbeit von Helmut Haake und Dominic Widmer steht das Handbuch von Hollywood 10 nun auch auf Deutsch zur Verfügung. Aufgrund des enormen Funktionsumfangs von Hollywood hat das Handbuch mittlerweile fast 1400 PDF-Seiten bzw. über 4 Megabyte reinen Text als AmigaGuide. Außerdem haben Dominic und Helmut auch noch das deutsche Handbuch des ZIP-Plugins auf die Version 2.0 aktualisiert.



Noch mal ein großes Dankeschön an Dominic Widmer und Helmut Haake für die gigantische Übersetzungsleistung, die sicherlich jedweden Respekt verdient. Die deutsche Version des Hollywood 10-Handbuchs steht nun auf dem offiziellen Hollywood-Portal (siehe Titellink) in den Formaten AmigaGuide, PDF, HTML und CHM zum kostenlosen Download bereit. (dr)



[Meldung: 26. Nov. 2023, 21:45]

