Emulation: BBoot-Bootloader V0.5 unerstützt nun auch AmigaOne in QEMU

In unserer Mitte August veröffentlichten und von Rene Engel verfassten Vereinfachten Installationsanleitung für AmigaOS 4.1 unter QEMU wurde bereits der vom QEMU-Entwickler Balaton Zoltan geschriebene Bootloader "BBoot" verwendet, der nun in der Version 0.5 neben dem Pegasos-2-Modell auch den AmigaOne laden kann.



Balaton Zoltan schreibt: "Er ersetzt den Second-Level-Bootloader (amigaboot.of auf Pegasos2 und slb_v2 auf Amigaone) und macht das Booten von AmigaOS auf QEMU einfacher. Außerdem wird keine Firmware-ROM benötigt. Da BBoot ohne Firmware läuft, lädt es keine Dateien von der Platte, sondern erwartet eine initrd mit den Kickstart-Dateien im Zip-Format im Speicher und bootet von dieser. Dies erlaubt BBoot nicht nur, einfach zu bleiben, sondern kann auch bequemer in einer emulierten Umgebung arbeiten und schneller booten. Die initrd sollte ein Zip-Archiv aller Boot-Dateien innerhalb eines Kickstart-Verzeichnisses sein, das zum Beispiel mit "zip -r Kickstart.zip Kickstart/" erstellt werden kann. BBoot sucht nach der Kickstart/Kicklayout-Datei im Zip-Archiv und bootet die erste darin gefundene Konfiguration (LABEL). Derzeit nimmt BBoot keine Eingaben entgegen und bietet kein Boot-Menü, sodass eine andere als die erste in Kicklayout definierte Konfiguration nicht ausgewählt werden kann, aber man könnte verschiedene Zip-Dateien für verschiedene Konfigurationen haben und auf der QEMU-Kommandozeile auswählen, indem man verschiedene Kickstart.zip verwendet.



BBoot kann auch PCI-Geräte konfigurieren, was normalerweise von der Firmware erledigt wird. Linux und MorphOS benötigen dies nicht, da sie PCI-Geräte während des Bootens selbst scannen und konfigurieren, aber AmigaOS verlässt sich auf die Firmware, um dies zu tun, also implementiert BBoot dies auch. Während der PCI-Konfiguration gibt BBoot Debug-Meldungen aus, die nützlich sein können, um zu überprüfen, wie diese Geräte konfiguriert sind, was beim Debuggen von PCI-Pass-Through oder sogar bei der Verwendung neuerer Grafikkarten auf einem echten Pegasos-2 helfen kann, da BBoot auch 64-Bit-BARs patchen kann, die die Pegasos2-Version des AmigaOS-Kernels nicht verarbeiten kann."



Anwendungshinweise findet man unter dem Titellink, mindestens QEMU V8.1 wird benötigt. (dr)



