MorphOS: Webbrowser Wayfarer 7.0

Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat die Version 7.0 seines Webbrowsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Wie der Autor schreibt, sei dies das siebte Mal, dass Wayfarer auf ein aktuelles stabiles WebKitGTK umgestellt wurde. Gleichzeitig markiere diese Veröffentlichung auch das vierjährige Jubiläum des Projekts.



Die Version 7.0 sei das bisher schwierigste Update gewesen: "mehrere neue Endian-Probleme haben sich in WebKit eingeschlichen, wobei eines davon einen sofortigen Absturz verursacht, wenn JavaScript auf Big-Endian-CPUs ausgeführt wird. Die Entfernung einiger Teile der WinCairo-Portierung hat es auch schwieriger gemacht, die MorphOS-Portierung zu pflegen. Viele der Codepfade, die die MorphOS-Portierung verwendet, werden von den offiziell unterstützten Portierungen nicht genutzt, was zusätzliche Tests und Fehlerbehebungen erfordert." Weiterhin wurden die Unterstützung der Zwischenablage verbessert als auch der Editor für gespeicherte Passwörter.



Der Entwickler freut sich über jede Spende, die das Projekt unterstützt.



Download: wayfarer.lha (35 MB) (dr)



[Meldung: 05. Dez. 2023, 22:17] [Kommentare: 0]

