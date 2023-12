AmigaGuide-Magazin: Ausgabe 12 von "WhatIFF?" veröffentlicht

"WhatIFF?" ist ein englischsprachiges Amiga-Magazin im AmigaGuide-Format. Die zwölfte Ausgabe beinhaltet folgende Themen: Reviews:

A600 RGB2HDMI Adapters

Furia Accelerator

DrawerGenie

Aminet Goodies Game Reviews:

Spheroid (Demo)

Tenebra 1 and 2 Guides:

Making DF1 work as DF0 with the PiStorm

A314-CP date/time and device not found fix

Creative Graphics: 3D Objects with a word processor

Brilliance 101 - Tokyo Bay

ImageFX 101 - Part 2



Articles:

The Amiga Philosopher's Stance on Amiga Games

Things Commodore Did Right

Amiga Through the Lens of an LD Learner Interviews:

Andrew Vaisey - Spheroid

Rob Cranley - DrawerGenie

Miguel Fides - Trinity Card Shell Talk

Invents Corner Cover Disk:

Spheroid Xmas Demo - 15 Levels

Audio Sample Pack 1 Authors:

Ivan Sorensen, John Scolieri, Kevin Saunders, Rob O'Malley, and Timo Paul. (snx)



