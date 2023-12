24.Dez.2023









Frohe Weihnachten!

Liebe Leser, liebe Amigafreunde,



mit dem Weihnachtsfest neigt sich auch das Jahr dem Ende zu und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns einerseits bei unseren treuen Lesern zu bedanken, für die wir in den vergangenen zwölf Monaten versucht haben, nicht nur News einzusammeln, sondern Hintergrundberichte zu liefern, Anleitungen, Anekdoten etc. Es ist faszinierend, wie viele private, aber auch professionelle Projekte es rund um den Amiga immer noch gibt.



Deshalb soll andererseits auch ein Dank an all die Leute gehen, die diese kleinen und großen Soft- und Hardwareprojekte entwickeln und Zeit dafür opfern: ohne sie gäbe es für uns nichts zu berichten und für die vielen Amiganutzer nichts zum Freuen, Testen, Meckern... ;)



Aus diesem Grund möchten wir gemeinsam mit einigen, zufällig ausgewählten Personen, die stellvertretend für alle stehen, über deren Projekte wir das vergangene Jahr berichtet haben, frohe und gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen! Bleiben Sie den Entwicklern, den Kreativen gewogen, unterstützen Sie sie, auch durch rege Beteiligung an Diskussionen bei den entsprechenden Meldungen hier: Feedback ist immer willkommen! Ein herzliches Dankeschön noch an den Grafiker 'jojo073', der uns das weihnachtliche Pixelbild zur Verfügung gestellt hat.



Frohe Weihnachten (und viel Spaß beim Zuordnen ;)



