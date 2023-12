29.Dez.2023









AmigaOS 4: Editor Lite XL 2.1.2r1

George 'walkero' Sokianos hat soeben die Version 2.1.2r1 des Editors Lite XL für AmigaOS 4 veröffentlicht (amiga-news.de berichtete) und schreibt dazu:



"Heute wurde Lite XL 2.1.2 vom offiziellen Entwicklungsteam für alle Systeme veröffentlicht, wie sie es oft nach Weihnachten tun. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um auch eine neue Version für AmigaOS 4 zu veröffentlichen.



Im Dezember habe ich daran gearbeitet, den Code aus dem offiziellen Repository mit meinem persönlichen zu synchronisieren, so dass er auf meinem System kompiliert und funktioniert. Ich experimentierte auch mit einer Möglichkeit, ISO-Text in Unicode zu konvertieren, um Dateien, die Zeichen mit Umlauten oder aus anderen Sprachen, wie z.B. Griechisch, enthalten, korrekt laden zu können.



Für diese Konvertierung habe ich mich auf ein anderes Plugin und die Codesets-Bibliothek gestützt, was recht gut zu funktionieren scheint. Um es zu aktivieren, muss der Benutzer das Codesets-Plugin aktivieren, wie jedes andere Plugin auch. Danach, und wenn lite-xl läuft, sind zwei neue Menüoptionen verfügbar, um eine Datei mit einer bestimmten Kodierung zu öffnen und zu speichern. Standardmäßig liest dieses neue Plugin die Systemkodierung und verwendet diese zum Öffnen der Dateien. Nach meinen Tests ist dies ausreichend, aber da es sich um ein experimentelles Plugin handelt, bin ich gespannt, wie es bei anderen funktioniert.



Leider löst dies nicht das Problem mit der Eingabe in anderen Kodierungen. Ich habe es auf eine bestimmte SDL2-Funktion zurückgeführt, die nicht zu funktionieren scheint, wenn die Tastaturbelegung geändert wird. Es wird also ein bestimmtes Ereignis nicht ausgelöst, das für den Druck der Zeichen erforderlich ist. Möglicherweise handelt es sich um eine Einschränkung des SDL2 selbst. Ich werde das weiter untersuchen.



Das Codesets-Plugin ist im Moment nur für AmigaOS 4 verfügbar. Ich arbeite gerade an der MorphOS-Version. Das ist der Grund, warum ich keine neue Version von Lite XL für das MorphOS veröffentlicht habe, die sich in der Entwicklung befindet.



Das neue Release von Lite XL 2.1.2 hat zahlreiche Leistungsverbesserungen und Korrekturen vom offiziellen Team erhalten, die auf GitHub nachgelesen werden können.



Die AmigaOS-4-Version kann von meinem Git-Repository und bald auch von OS4Depot heruntergeladen werden."



Auf ko-fi kann man dem Entwickler eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. (dr)



[Meldung: 29. Dez. 2023, 21:46] [Kommentare: 0]

