Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. News from November/December 2023

Old articles from Génération 4 7 to 9:

Hardware: AMAS, Review of Bio Challenge, Review of The President Is Missing



Programming: scrolling with pointer movements



News: Les 4 d'Or 1988



Report: COMDEX Fall 1988



Review: Review of Zoetrope 1.1, Review of After Burner, Review of Maria's Xmas Box



Interview: Régis Loisel, Review of Puffy's Saga, Review of Mini Golf

Interview with Laurent Zorawski (Amedia Computer/AAA Technology)

Interview with Steve Meretzky (game designer)

Review of Amidon 1.2

The best of Byte from February to May 1986

File: The story of Anti Gravity

File: The Boing Ball

Tutorial: Setting up network drives on MorphOS (update)

DIY: Restoring a CD³²

Programming: Creating a demo - chapter 2, part 1, bitplanes

Book: Amiga Retro-Mag Hard Mode!

Miscellaneous: Amiga links (updated)

Special quiz on Hollywood Article in English:

Interview with Laurent Zorawski (Amedia Computer/AAA Technology) (snx)



[Meldung: 10. Jan. 2024, 13:45] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]