15.Jan.2024









Apollo-Turbokarten: Dateiaustauschprogramm "ApolloExplorer" V1.1.2

ApolloExplorer ist ein einfaches Dateiaustauschprogramm, mit dem man Dateien vom PC zum mit einer Apollo-Karte betriebenen Amiga und umgekehrt über das Netzwerk übertragen kann. Eine Server-Software läuft im Hintergrund auf dem Amiga und erlaubt einem Client, der auf einem PC mit Windows, Linux oder MacOS läuft, sich mit dem Amiga zu verbinden und die lokalen Festplatten zu durchsuchen. Änderungen in der Version 1.1.2: Hopefully the Amiga server shouldn't crash anymore on any machines. Please let me know if it does for you.

The annoying bug on MacOS where the folder contents (not the folder) were copied when dragging a folder is fixed. Finally!

Fixes for the blinking drive icons

The browser window should remember the user's selection of list or icon mode (dr)



[Meldung: 15. Jan. 2024, 21:55] [Kommentare: 0]

