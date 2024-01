20.Jan.2024









Demoparty: MountainBytes 2024 (Schweiz, 16.-18.02.)

Pressemitteilung: Vom 16. bis zum 18.02. rocken wir endlich wieder die Schweizer Demoszene! Wir haben ein vollgepacktes Programm für euch: Freitag: Meteoriks 2024 Nomination Gala - mit grosser Demoshow im Anschluss

Samstag: OHP, Music, Graphics, Oldschool & Newschool Realtime Compos

Samstag: Gamesoundtrack-Legende CoLD SToRAGE Live in Concert

Sonntag: Tag der Offenen Tür, Prizegiving Ausserdem führen wir auch wieder den Demomaking 101 Workshop durch, um (Demo)Tools auszuprobieren, und geben euch nach den Compos Zeit, mit Wettbewerbsteilnehmern in einem Roundtable zu reden und Fragen zu stellen.



Also bringt unbedingt Freunde mit, von denen ihr denkt, dass sie sich in der Demoszene wie zuhause fühlen könnten, die aber etwas Anleitung für den Start brauchen! Kinder sind unter Aufsicht willkommen, mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website.



Unterstützt uns, indem ihr unseren Ticketvorverkauf nutzt - unsere coolen T-Shirts sind der Umwelt zuliebe nur im Vorverkauf erhältlich, und eure Spende in Form von “Cowee-Bonds” hilft uns, das Event überhaupt durchzuführen.



Wir freuen uns riesig auf euch, eure Releases und eure gute Stimmung!



Das MountainBytes Orga-Team



P.S.: Wir danken auch ganz besonders dem Kanton Zug, Giants Software und Rhesus Engineering für die finanzielle Unterstützung. Ohne Sponsoren wäre unsere Arbeit nicht möglich. Möchtet ihr oder eure Firma uns auch unterstützen? Dann kontaktiert uns, wir sind dankbar über jede Spende und jedes Sponsoring-Angebot! (dr)



[Meldung: 20. Jan. 2024, 21:25] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]