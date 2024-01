23.Jan.2024









Vorschau-Video: Jump'n Run "Silhouette Threat" für AGA-Amigas

Ein Mädchen gerät in eine geheimnisvolle Welt, in der sie nur mit ihrem Regenmantel und ihrem Regenschirm bewaffnet ist und ständig von seltsamen, schemenhaften Kreaturen angegriffen wird. Die einzige Möglichkeit, in ihre Welt zurückzukehren, besteht darin, Teile zu sammeln, um schließlich das Regentropfenportal zusammenzusetzen...



So lautet der Plot für das Jump'n Run "Silhouette Threat", das 'psquaredish' momentan für AGA-Rechner mit der Scorpion Engine entwickelt. Erst neulich wies Erik 'earok' Hogan, Autor des Game Construction Kits, in unserem Artikel über Videotutorials zur Scorpion Engine darauf hin, dass die Scorpion Engine nicht nur für Entwickler gedacht sei: dies ist hier der Fall. Das verlinkte Video zeigt einen ersten, kurzen Testlevel.



Seine bald 12-jährige Tochter hat den Hauptakteur und einige der anderen Grafiken entworfen. Als Nicht-Künstler habe er versucht, sein Bestes zu geben, um den Rest zu erledigen.



Absolutes Wunschziel sei es, ein Spiel zu schreiben, das das Parallaxen-System verwende und viele große, sich überlappende Ebenen im Spiel zu haben. Wie der Autor weiter ausführt, stelle er sich ein AGA-Spiel mit 6 Ebenen vor, bei dem die Bitebenen des dualen Spielfelds in 2,1,1,2,1,1 statt in 4,4 aufgeteilt sind. Gegenwärtig würde die Scorpion Engine die Anzahl der Ebenen in AGA auf 3 Ebenen begrenzen, wobei 2 wiederholt werden müssen. Das Spiel Agony verwende bereits die Technik des Dual Playfield Bitplane Splitting für OCS/ECS mit einem 3,2,1 Split (vgl. hierzu auch Codetapper's Artikel) und der Quellcode sei hier verfügbar (amiga-news.de berichtete), was die Sache einfacher machen könnte, es umzusetzen. Wenn jemand daran interessiert sei, bei der Programmierung des Bitplane-Splitters zu helfen, so bittet der Autor um Rückmeldung.



Und der Entwickler schreibt weiter: "Was ich für möglich halte, ist ein Tool, das dem erstaunlichen Parallaxen-Tool ähnelt, das Daniel Stephens für Boss Machine erstellt hat (YouTube-Video). Es ist in der Lage, Grafikstreifen zu nehmen und sie mit einem Schieberegler unabhängig voneinander in beliebiger Geschwindigkeit zu bewegen. Als ich das gesehen habe, hat es mich umgehauen und mich auf den Gedanken gebracht, dass man vielleicht ein ähnliches Tool entwickeln könnte, mit dem man ein beliebiges Bild in eine von sechs sich überlappenden Parallaxen-Ebenen laden kann. Vielleicht könnte es als Plugin für Scorpion Engine oder Redpill oder als eigenständiges Tool gemacht werden, falls das wieder irgendwelche Programmierer fasziniert, lasst es mich bitte wissen."



In der Zwischenzeit plane er, das Spiel mit der Scorpion Engine mit den 3 Layern weiter zu entwickeln. Ein wichtigter Punkt sei gewesen, dass er sich zum ersten Mal selbst beigebracht habe, Protracker zu benutzen. Er hätte nie gewusst, was die ganzen Zahlen bedeuteten, aber jetzt verstünde er es ein bisschen. Er habe einen einfachen, kleinen, gesampelten Track zusammengestellt, der noch nicht im Video zu hören sei, aber er werde ihn vielleicht als temporäre Titelbildschirmmusik in der spielbaren Demo verwenden, die er irgendwann im nächsten Monat herausbringen will.



Da es sein erstes Spiel sei, würde er sich über jedes Feedback und jede Idee freuen. (dr)



[Meldung: 23. Jan. 2024, 10:10] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]