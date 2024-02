01.Feb.2024









Entwicklertagebuch: Update zum Spiel "The Gate" #1

Anfang Oktober letzten Jahres stellten wir das AMOS-Spiel "The Gate" von Fabio 'Allanon' Falcucci vor, eine Mischung aus "Impossible Mission" und "Project Firestart" versehen mit eigenen Ideen und Konzepten. Wir haben den Entwickler gebten, uns zu schildern, wie der aktuelle Stand der Entwicklung ist. Hier sein Bericht, den man anhand seines aktuellen YouTube-Vidoes nachvollziehen kann:



"Ich habe immer noch keine Liste der Anforderungen, aber ich ziele auf einen Standard-Amiga-1200 für dieses Projekt ab, Daumen drücken :)



Ich schreibe immer noch an der Engine, aber ich habe große Fortschritte gemacht, indem ich neue Features hinzugefügt, Fehler behoben und den Code optimiert habe. Hier ist eine Liste der Neuerungen seit meinem letzten Fortschrittsbericht: Türen Türen können mit der [Aktionstaste] betätigt werden. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, das dem Benutzer die Bedienung der Tür ermöglicht. Unverschlossene Türen können frei bedient werden. Einige Türen können nur mit einem Schlüssel geöffnet werden Einige erfordern ein Terminal, um geöffnet zu werden. In diesem Fall wird der Held etwas dazu sagen, um dem Benutzer einen Hinweis zu geben.





Einrichtungen Möbel sind im Wesentlichen Container, in denen Gegenstände aufbewahrt werden: Der Held durchsucht sie (wie bereits in Impossible Mission) und wenn die Möbel durchsucht werden, wird ein automatischer Auswahlbildschirm angezeigt, um den Benutzer darüber zu informieren, welche Gegenstände ausgewählt wurden und welche in den Container zurückgelassen werden. Möbel können ein Terminal erfordern, um entsperrt zu werden Möbel können die Auswahl einer Dialogoption erfordern, um entsperrt zu werden.



Terminals: Ich habe dafür eine einfache Skriptsprache entwickelt, die maximale Flexibilität bietet. Die Grafik der Terminals ist auch deshalb gut, weil ich alte Monitor-Farbfehler und Out-of-Sync-Effekte reproduziert habe. Terminals, die Tasten benötigen, können vom Spieler mit einem speziellen Hacking-Tool, das im Spiel verfügbar sein wird, gehackt werden. Jedes Terminal kann durch das Skript, das ausgeführt wird, eingestellt werden (Farben, Effekte, Druckgeschwindigkeit usw).

Ich bin sehr stolz darauf, wie ich Terminals implementiert habe. Auf ihnen laufen Skriptprogramme, die es mir ermöglichen, Terminals mit Textschnittstellen zu simulieren. Von den Terminals aus kann der Benutzer Folgendes tun: Türen betätigen (öffnen/schließen/entriegeln) Möbel bedienen (entriegeln) informative Texte anzeigen, die dem Helden bei seiner Suche helfen Minispiele und viele weitere Aktionen und nette Dinge



Ich bin sehr stolz darauf, wie ich Terminals implementiert habe. Auf ihnen laufen Skriptprogramme, die es mir ermöglichen, Terminals mit Textschnittstellen zu simulieren. Von den Terminals aus kann der Benutzer Folgendes tun: Dialoge Wie bei den Terminals habe ich Skripte verwendet, um Dialoge zwischen Charakteren zu führen, aber auch, wenn der Held einen Gedanken äußert. Dialoge verwenden fast die gleiche Skriptsprache, die für die Terminals entwickelt wurde, aber mit mehr Befehlen für bestimmte Situationen und um das Porträt (und die benötigten Ausdrücke) des Charakters, der spricht, anzuzeigen. Dieses System ist sehr flexibel und man kann z.B. eine Tür aufschließen, nachdem man mit einem NPC gesprochen hat.



Spielmenü, worüber der Benutzer auf die folgenden Funktionen zugreifen kann: Dokumente : Hier können Sie alle Dokumente lesen, die der Held gesammelt hat (implementiert) Werkzeuge : Von hier aus kann der Held spezielle Werkzeuge, die er während des Abenteuers gefunden hat, einsehen und ausrüsten (implementiert). Diese Werkzeuge sind einzigartig und können mit der rechten Maustaste benutzt werden, sobald sie ausgerüstet sind (implementiert). Karte : Ein einfaches Automap-System, noch nicht implementiert. Ich möchte dem Spieler die Möglichkeit geben, Kartennotizen einzugeben. Tagebuch : Dies ist ein persönliches Tagebuch, der Spieler kann hier frei Notizen machen. Noch nicht implementiert und ich bin nicht sicher, ob es schön ist oder nicht. System : Von hier aus kann der Spieler das Spiel laden und speichern. Noch nicht implementiert. Einstellungen : Spieleinstellungen. Noch nicht implementiert.

Über die Werkzeuge



Ich habe bereits die Werkzeuge entworfen, die der Spieler während seines Abenteuers finden wird. Es sind insgesamt 8, und der Held kann sie jeweils einmal über das Spielmenü ausrüsten.

Sobald sie ausgerüstet sind, können einige Werkzeuge automatisch ausgelöst werden, einige manuell (mit der rechten Maustaste) und einige haben beide Funktionalitäten.

Zum Beispiel gibt es ein Gerät namens "Relife", das zwei Funktionen hat, wenn es ausgerüstet ist: 1: Wenn der Held plötzlich getötet wird, überträgt das Gerät seine Energie in den Körper des Helden und regeneriert einige seiner Lebenspunkte.

2: Drückt man die rechte Maustaste (und hält sie gedrückt), füllt die Energie des Geräts die Trefferpunkte des Helden wieder auf. Das "Relife"-Gerät regeneriert seine Energie mit der Zeit und sehr langsam. Ein weiteres Beispiel ist das "Hacking Device", an dem ich gerade arbeite: Wenn es ausgerüstet ist, kann der Held jedes verschlossene Terminal hacken. Das Hacken wird abgeschlossen, wenn der Spieler ein Minispiel lösen kann. Wir alle kennen die Terminals von Fallout 3/4 und Mass Effect, oder? :)



Was ist noch zu tun? Spiel-Menü

Werkzeuge/Spezialgeräte (2 von 8 implementiert)

Fallen

NSCs

Feinde Diese werden die Engine vervollständigen und ich werde mich auf die Karten und die Geschichte konzentrieren, die bereits auf meinem Schreibtisch liegt :)"



Seine Patreon-Webseite bietet die Möglichkeit, den Entwickler zu unterstützen. (dr)



[Meldung: 01. Feb. 2024, 08:57] [Kommentare: 0]

