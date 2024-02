12.Feb.2024









Apollo-Turbokarten: Dateiaustauschprogramm "ApolloExplorer" V1.1.3

ApolloExplorer ist ein einfaches Dateiaustauschprogramm, mit dem man Dateien vom PC zum mit einer Apollo-Karte betriebenen Amiga und umgekehrt über das Netzwerk übertragen kann. Eine Server-Software läuft im Hintergrund auf dem Amiga und erlaubt einem Client, der auf einem PC mit Windows, Linux oder MacOS läuft, sich mit dem Amiga zu verbinden und die lokalen Festplatten zu durchsuchen. Wie der Autor schreibt, hatten die bisherigen Versionen noch einen Betastatus, während mit der jetzigen Version 1.1.3 der stabile Zweig beginnt. Änderungen: A problem where certain Apollo Accelerator targeted distributions used an icon for the SD Card that didn't appear in the PC client browser has been fixed.

Similarly, FAT filesystems (SD Cards are formated such) will get the default def_SD0.info icon if this available on the Amiga. (dr)



