13.Feb.2024

ANF







AROS-Distribution: AROS One 2.4 (x86)

Die auf der AROS-Binärschnittstelle ABI v0 basierende Distribution "AROS One" (Screenshot) ist jetzt in der Version 2.4 für x86-Rechner verfügbar. Heruntergeladen werden kann sie als DVD-ISO-Datei oder als USB-Flash-Image unter dem Titellink, wo sich auch Videoaufnahmen finden.



Hierbei handele es sich um die bislang stabilste AROS-x86-Fassung, viele Fehlerbereinigungen beträfen Wanderer und die Hardware-Kompatibilität, deren Auflistung zwischenzeitlich weiter überarbeitet wurde. Vor allem aber wurde die Distribution nun mit der C-Library kompiliert, was Entwicklern das Portieren und Kompilieren erleichtert, allerdings die Neuinstallation der Version 2.4 erforderlich macht. Eigene Konfigurationen der beigefügten Software müssen insofern manuell gesichert und wiedereingespielt werden.



Die Änderungen: Update AROS One OS System:

Update Descriptor Datatypes (Image File)



Update Dopus4 Config



Update ZuneARC (Fixated LZH Archive)



New BootSound (Presets/BootSounds)



Add Menu GRUB "Early Startup Control"



Update OWB Config (fixed Fonts)



Update AROS One Apps:

Icondrop 1.1.0 (Creating DualPNG icons)



SCANdal 1.4



VorbisTools 1.4.0



JCalc 0.4



IconDropx86 1.2



Image2PDF 2.5



Potrace 1.16



Dcraw 8.89



Memeter 2.2



WorldTime 1.31



RNOEffects 2.0



Demos Mindlapse



Sacrificio Pagano 2.10



MCC_Thebar 26.22



Protrekkr 2.6.4



Sonos Controller 1.3



LoView 2024



World Construction Set 2.031



Update AROS One Games:

Abbaye Des Morts



WormWars



AstralGame Updates Core ABIv0: Functionalities:

Introduce new C library, synchronized with 64-bit AROS (deadwood)



Allow linux hosted AROS to work under WSL (Kalamatee)



Better default mouse cursor image (JuanDoble07)



Early Boot Menu made more functional (JuanDoble07, Kalamatee)



Updates:

AROS build system (deadwood)



Italian and Polish translations (AMIGASYSTEM, subocz)



Prefs/Boot 1.4 (deadwood)



Functional fixes:

Wanderer (bugs: #107) (deadwood)



fat-handler (bugs: #107) (deadwood)



intuition.library (bugs: no auto scroll up screen) (JuanDoble07)



dos.library (bugs: NOMOUNT partitions are automounted, wrong path copying) (JuanDoble07, Ronnie Beck)



exec.library (bugs: infinite crash loop) (deadwood)



dos.library (bugs: #60) (deadwood)



utility.library (bugs: #63) (deadwood)



stdlib.library (bugs: wrong support for '*' in sscanf) (deadwood)



Stability fixes:

muimaster.library (deadwood)



debug-handler (deadwood) (snx)



[Meldung: 13. Feb. 2024, 09:53] [Kommentare: 1 - 13. Feb. 2024, 10:19]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]