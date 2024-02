Programmierer gesucht für AGA-Remake von Cryos 'Dune'

Der Grafikdesigner 'barjack' will ein Remake von Cryos Adventure-Klassiker Dune für AGA-Amigas erstellen. Die Adaption soll große Teile der ursprünglichen Geschichte beibehalten, sie aber um neue Orte, Charaktere und Handlungsstränge aus Frank Herberts Science-Fiction-Romanen ergänzen, auf denen das Originalspiel basiert. Außerdem ist eine deutlich optische Aufwertung geplant, da das Remake die AGA-PAL-Auflösung und Farbtiefe voll ausnutzen soll - wie einige vorab veröffentlichte Beispielgrafiken verdeutlichen sollen:





















Die angedachten spielerischen Änderungen werden wie folgt beschrieben: Schlachten sollen in einer isometrischen 3D-Umgebung stattfinden - in der Form rundenbasierter, taktischer Rollenspiele

Der Management-Teil wird um zusätzliche Handelsmöglichkeiten erweitert

6 neue Charaktere aus dem Roman werden ins Spiel eingebaut

umfangreicheres Spielfeld: der Palast besteht im Remake beispielsweise aus 42 statt 11 Räumen

Alle Orte und Personen bekommen ihre eigene visuelle Identität, alle Gruppen einen eigenen Anführer Barjack hatte vor einigen Tagen bei amigafrance.com sein Projekt vorgestellt und nach interessierten Programmierern gefragt - bevorzugt französische Muttersprachler, um die Kommunikation zu vereinfachen. Nach Angaben des Initiators hat er inzwischen Angebote von drei Entwicklern, denen er jetzt die genauen Spezifikationen seines Designs erläutern wird um deren Interesse auszuloten.



Mit den Arbeiten am Remake habe barjack Mitte 2023 begonnen worden. Ob ein nackter A1200 ausreicht oder ein 68030 und etwas FastRAM nötig sein werden, ist derzeit noch unklar. Das Spiel soll kostenlos vertrieben werden, eine "Boxed Edition" in kleiner Auflage ist jedoch angedacht. (cg)



[Meldung: 22. Feb. 2024, 00:40] [Kommentare: 0]

