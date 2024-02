Eigenbau: "Joystick Reanimator" repariert Mikroschalter mit Stromstößen

C64-Fan 'GI-Joe' - im echten Leben Service-Techniker, ist im Berufsleben vielen fehlerhaften Mikroschaltern begegnet. Oft waren bei Schaltern, die nur sehr geringe Ströme schalten müssen, die versilberten Schaltkontakte oxidiert: der bei größeren Strömen auftretende Lichtbogen, der in einer Art Selbstreinigungsfunktion die oxidierenden Kontakte "reinigt", tritt bei niedrigeren Strömen nicht auf. Früher oder später werden dann durch die oxidierenden Schaltkontakte die elektrischen Widerstände zu groß, obwohl der Schalter mechanisch einwandfrei schaltet.



Um dieses Problem bei den in vielen Joysticks verbauten Mikroschaltern zu beheben, hat GI-Joe den "Joystick Reanimator" erfunden: Ein nicht mehr funktionierender Joystick wird an das Gerät angeschlossen. Beim Bewegen des Sticks oder dem Drücken eines Feuerknopfs wird der zugehörige Schalter dann mit einem Strom angesteuert, der hoch genug ist um den "selbstreinigenden" Lichtbogen zu erzeugen. Die Platine enthält auch Anschlussbuchsen für ein Multimeter, damit sich die elektrischen Widerstände der im Joystick verbauten Mikroschalter problemlos testen lassen.



Deutsche und Englische Anleitungen sowie sämtliche zum Nachbau benötigten Unterlagen (inklusive Schaltplan, Bestückungsliste und KiCad-Projektdateien) werden zum Download angeboten. (cg)



