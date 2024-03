09.Mär.2024

Amiga Kit: ARM-Bibliothek für A600GS-Spielekonsole

Pressemitteilung: AmigaKit Ltd. freut sich, eine wichtige Softwareentwicklung für das kommende A600GS Computersystem (amiga-news.de berichtete) anzukündigen. Die neue ARM-Grafikbibliothek ist vorinstalliert und beschleunigt die Leistung von AmiBench und 68K-Anwendungen.



Die ARMgraphics.library wurde von AmigaKit's Hausentwickler erstellt, um den Engpass der 68K-Grafikfunktionen zu umgehen. Sie beschleunigt die Grafik-Rendering-Leistung in Anwendungen.



AmiBench ist auf dem A600GS-Computersystem vorinstalliert. Es öffnet die Desktop-Umgebung in hoher Auflösung 1080p mit True Colour-Symbolen. Jetzt kann es die neue ARM Graphics Bibliothek für verschiedene Zwecke nutzen, darunter das schnellere Rendern von Fenstern, Symbolen und Hintergründen.



Entwickler von Drittanbietern können die Vorteile dieser Bibliothek nutzen, indem sie die leistungsstarken Funktionen aus ihrer 68K-Anwendung nutzen. Sie bietet auch eine Möglichkeit für 68K-Spieleentwickler, ihre Spiele mit schnellerem Grafik-Rendering zu verbessern.



Die Bibliothek stellt eine Verbindung zwischen 68K-Programmen und dem nativen ARM-Prozessor zur Verfügung. Weitere Arbeiten sind im Gange, um 68K-Systemgrafikfunktionen zu patchen damit auch ältere Anwendungen, die nicht für die ARM Grafikbibliothek geschrieben wurden, davon profitieren können.



AmigaKit hat AK-Datatypes, Picture Datatype und Datatypes Library über viele Jahre hinweg für die Enhancer Software auf X5000, X1000 und A1222+ entwickelt. Diese wurden für 68K kompiliert und laufen auf dem A600GS. Zusätzlich können diese Systemkomponenten auch durch die ARM Graphics Library beschleunigt werden.



Die Markteinführung des Computersystems A600GS ist für das zweite Quartal 2024 geplant. (dr)



[Meldung: 09. Mär. 2024, 15:09] [Kommentare: 0]

