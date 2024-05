07.Mai.2024









Multi-Emulator: AmiArcadia V32.41 emuliert 14 Systeme

Ungewöhnliche Videospielkonsolen der 70er/80er Jahre möchte der seit einigen Jahren kontinuierlich weiterentwickelte Emulator Arcadia auf neue Systeme bringen. Der Emulator ist jetzt in Version 32.41 für AmigaOS 3.2/3.9, AmigaOS 4 und MorphOS unter dem Titel AmiArcadia erschienen (daneben existieren auch Versionen für Windows und Android). AmiArcadia emuliert aktuell insgesamt 14 Systeme aus der frühen Videospiel-Ära zwischen 1976 und 1985 auf dem Amiga, wovon die bekanntesten Vertreter die Konsolenfamilien Interton VS 4000 und Emerson Arcadia 2001 sein dürften.



Der Emulator bringt einige interessante Features mit, darunter Fullscreen- und Windowed-Anzeigemodi, Drag&Drop-Support, Grafikskalierung, Unterstützung diverser Eingabegeräte wie Joystick, Tastatur oder Trackball oder die Möglichkeit zur Aufnahme von Animationen und Sound. Auch interessant ist die theoretische Möglichkeit für Netzwerkespiele über IPv4 oder IPv6, der verfügbare REXX-Port und der erhältliche Quellcode.



AmiArcadia benötigt unter AmigaOS 3.2/3.9 einen 68020 Prozessor oder höher sowie 28 MB freies RAM. Ein RTG-System wird empfohlen. MorphOS-User müssen zudem ReAction installieren.



In der aktuellen Version vom 5. Mai 2024 sind verschiedene Verbesserungen und Bugfixes vorgenommen worden und im Speichereditor die Option "View as coverage report" hinzugefügt worden.



Die Arcadia-Versionen für die verschiedenen Betriebssysteme kann auf der Website unter dem Titellink heruntergeladen werden. Dort finden sich auch weitere Informationen zu Features, verfügbaren Sprachen und technischen Voraussetzungen. (nba)



