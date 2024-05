08.Mai.2024









Interview: Ankündigung eines kostenreduzierten MiSTer-FPGA-Boards (englisch)

Taki Udon hat kürzlich in einem Video den Prototypen einer kostenreduzierten Version des FPGA-Amiga-Klons "MiSTer" vorgestellt. Dazu wiederum hat ihn unter dem Titellink nun Wes Fenlon interviewt, sodass Einzelheiten zum neuen Board jetzt auch verschriftlicht vorliegen.



Nachdem sich der Preis des DE10-Nano-Boards, welches die Grundlage des MiSTer bildet, in den letzten fünf Jahren nahezu verdoppelt hat, werden für den Klon des von Terasic produzierten Originals 99 US-Dollar angestrebt, was durch günstigere Komponenten und einen Direktbezug des FPGA-Chips von Altera erzielt werden soll.



Über seine mit einem Partner gegründete Firma, welche als erstes jedoch ein vom MiSTer gänzlich unabhängiges Produkt vertreiben soll, hält Taki Udon die Erwerbbarkeit des neuen Amiga-Klons bereits in wenigen Monaten für möglich. Zunächst jedoch gebe es noch eine neue Revision, die zu testen sei, und zudem müsse die Kompatibilität mit diversen Erweiterungen des Original-MiSTers sichergestellt werden.



Einzelheiten zu dem neuen Board im Vergleich zum DE10-Nano: Ein USB-C- und ein USB-A-Anschluss statt der Mini- und Mikro-Anschlüsse

JTAG-Header statt eines Anschlusses

Zusätzliche Header für USB und Stromversorgung

Betreibbar mit 5 oder 12 Volt

Optionales Gehäuse Als Flaggschiff ist auch eine Konsole mit allem Drum und Dran in Sachen analoger und digitaler Ein- und Ausgabe, weiteren USB-Anschlüssen und aufgelötetem SD-RAM für 200 bis 250 US-Dollar geplant, welche die Funktionalität gängiger MiSTer-Erweiterungen sowie auch neue Möglichkeiten aufweisen soll. Zunächst allerdings soll es das Board zu kaufen geben. Nach dem Flaggschiff seien eine Handheld-Version sowie Konsolen im mittleren und unteren Preissegment geplant. (snx)



