DiskFlashback: Image-Dateien und Disks in PC-Laufwerken nutzen

Mit DiskFlashback hat Entwickler Rob Smith eine praktische Software für Windows 10/11 (64-Bit) vorgestellt, die PC-Diskettenlaufwerke in die Lage versetzt, Image-Dateien wie ADFs (Amiga Disk Files) im laufenden Betrieb zu lesen und zu schreiben. Zudem wird damit ermöglicht, echte Disketten im Amiga- oder Atari-Format zu verarbeiten, ohne weitere Software nutzen oder Hardware-Modifikationen vornehmen zu müssen (YouTube-Video).



DiskFlashback richtet sich besonders an Retro-Computing-Enthusiasten und professionelle Anwender, die noch mit älteren Diskettenformaten arbeiten. Die Software ermöglicht es so beispielsweise, Image-Dateien auf physische Disketten zu schreiben und umgekehrt physische Disketten in Image-Dateien zu konvertieren. Dies ist besonders nützlich für die Archivierung alter Software oder das Wiederbeleben klassischer Spiele und Anwendungen auf originaler Hardware. Der Umweg über WinUAE oder andere Drittsoftware und Erweiterungshardware zum Bearbeiten beispielsweise von ADFs ist somit nicht mehr notwendig.



Zu den Features von DiskFlashback gehören: Mounten von ADF, DMS*, IMG, IMA, ST, MSA*, HDA, HDF und SCP* Image Dateien als virtuelle Floppy (* nur Lesezugriff)

Unterstützung folgender Diskettentypen: AmigaDOS OFS/FFS DD & HD Disks IBM/PC FAT12/16 DD 720k & HD 1.44Mb Disks Atari ST FAT12/16 GemDOS Single und Double Sided (normal & extended) Disks Dual Format Amiga/Atari Floppydisks und Mounten als zwei Laufwerke (nur Lesezugriff)

Nutzung von DrawBridge, Greaseweazle oder SupercardPro mit echten Windows-Laufwerksbuchstaben

Erstellen leerer Diskettenabbilder für die oben genannten Formate

Rippen echter Disketten als Imagedatei

Schreiben von Imagedateien auf echte Disketten

Installation von Bootblöcken auf Amiga-Disketten

Optionales Vertauschen von Dateierweiterungen (z.B. mod.meinemusik zu meinemusik.mod) Die Software setzt Windows in den Versionen 10 oder 11 in der 64-Bit-Variante - und natürlich ein nutzbares Diskettenlaufwerk im PC - voraus. Der Entwickler weist darauf hin, dass das Antivirensystem in Windows die Software möglicherweise als Virus erkennt. Die Falsch-Positiv-Warnung kann ignoriert werden.



DiskFlashback ist OpenSource und steht unter der GPL2-Lizenz. Sources sind auf GitHub verfügbar.



Der kostenlose Download der Software in der aktuellen Version 1.0.0.6 ist auf der Website des Entwicklers unter dem Titellink möglich. Entwickler Rob Smith bietet die Software kostenlos an, freut sich aber über ein "Trinkgeld" via ko-fi. (nba)



[Meldung: 14. Mai. 2024, 13:15] [Kommentare: 2 - 14. Mai. 2024, 17:37]

