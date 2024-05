28.Mai.2024









Schwarmfinanzierung für neues Kartenspiel Amiga Trumps

Unter dem Motto "Let's keep Amiga gaming alive... in card game form!" ist die Kickstarter-Crowdfunding-Aktion für das neue Kartenspiel "Amiga Trumps" erfolgreich gestartet. Das Finanzierungsziel von 1.762 ¤ wurde bereits erreicht, aber die Aktion läuft noch bis zum 23. Juli 2024 weiter.



Das "Amiga Trumps" Kartenspiel bringt die brillanten Charaktere aus den klassischen Amiga-Spielen auf die Bühne: Inspiriert von den klassischen Trumpf-Kartenspielen der 1980er Jahre, bringt dieses Deck 34 Helden aus bekannten Amiga-Titeln in die Hände von Gaming-Fans.



Für diejenigen, die nicht mit Trumpf-Kartenspielen vertraut sind: Sie sind sehr einfach zu spielen. Ein Deck wird gleichmäßig an alle Spieler verteilt. Ein Spieler nennt einen Wert von seiner obersten Karte (z.B. Stärke, Heldentum), und die anderen Spieler lesen den entsprechenden Wert von ihren Karten vor. Der höchste Wert gewinnt die Runde, und der Gewinner sammelt alle gespielten Karten ein. Dies geht so weiter, bis ein Spieler alle Karten gewonnen hat.



Das besondere Highlight dieses Decks sind die Karten selbst. Jede Karte zeigt einen Helden, Schurken oder eine andere Hauptfigur aus einem klassischen Amiga-Titel vor einem Hintergrundbild des Spiels. Die Karten enthalten neben dem Charakter Werte in fünf Kategorien: Stärke (strength), Heldentum (heroism), Geschicklichkeit (skill), Beweglichkeit (agility) und Waffen (weapons). Im Spiel sind Charaktere wie Guybrush Threepwood, Turrican, Rick Dangerous, Soccer Kid, Superfrog und Zool enthalten. Eine besondere Option ist der Kauf des Decks mit einer goldenen Trumpfkarte: LeChuck, mit Artwork aus "Monkey Island 2: LeChuck's Revenge".



Die Karten sollen im fertigen Produkt auf laminiertem Spielkarton gedruckt werden und in einer voll bedruckten Faltschachtel kommen.



Das Projekt kann noch bis zum 23. Juli 2024 auf Kickstarter unter dem Titellink unterstützt werden. (nba)



[Meldung: 28. Mai. 2024, 09:24] [Kommentare: 3 - 28. Mai. 2024, 14:51]

