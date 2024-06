11.Jun.2024









Videospielgeschichte: Amiga Germany Sammelkarten

Das Team hinter Amiga Germany, das die gleichnamige Facebook-Gruppe gegründet hat und betreut und das dazugehörige Magazin veröffentlicht, hat ein neues Projekt vorgestellt, das für Sammler interessant sein dürfte, die sich für Videospielgeschichte interessieren: Die "Amiga Germany Sammelkarten" sind hochwertig gedruckte, doppelseitig bedruckte Karten, die die lange Geschichte der Amiga-Spiele feiern.



Jedes der aktuell vier Sets umfasst fünf dieser hochwertig gefertigten Karten mit Box-Artworks beliebter Spiele sowie Logos legendärer Entwicklerstudios auf der Vorderseite. Auf der Rückseite jeder Karte finden sich zusätzliche Informationen zu den Motiven wie Veröffentlichungsjahr und Name des Künstlers (für Games-Artworks) bzw. Gründungsjahr und veröffentlichte Spiele (für Entwickler-Logos) sowie eine Sterne-Bewertung und die Nummer der Ausgabe von Amiga Germany Fanzine, in der das entsprechende Spiel besprochen wurde.







Zum Start sind die folgenden vier Sets mit jeweils fünf Karten erhältlich: Set 1: Apidya Box Artwork, Dune Box Artwork, Kaiko Entwickler Logo, Midnight Resistance Box Artwork, Nathan Never Box Artwork

Set 2: Monkey Island 2 Box Artwork, Psygnosis Entwickler Logo, Starglider 2 Box Artwork, Apprentice Box Artwork, Black Crypt Box Artwork

Set 3: Turrican Box Artwork, Thalion Entwickler Logo, Lethal Xcess Box Artwork, Simon the Sorcerer Box Artwork, Defender of the Crown Box Artwork

Set 4: Toki Box Artwork, Golden Axe Box Artwork, Turrican 2 Box Artwork, Lionheart Box Artwork, Factor 5 Entwickler Logo Weitere Sets seien in Planung. Jedes Set kostet 2,50 Euro, das Startpack aus allen vier Sets wird für 9,50 Euro angeboten. Für 26,50 Euro gibt es ein "Sammelkarten Deluxe Supporter Pack", das neben den vier Sets auch ein passendes Sammelalbum enthält. (nba)



[Meldung: 11. Jun. 2024, 20:43] [Kommentare: 0]

