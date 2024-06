28.Jun.2024









Amiga E Compiler: E-VO 3.8.0

E-VO Amiga E Compiler ist ein Derivat des ursprünglichen Amiga E Compilers von Wouter van Oortmerssen. Er fügt viele neue Funktionen, Fehlerkorrekturen und Optimierungen hinzu, einschließlich Objekt-UNIONs, String-Merging, nicht-wortorientierte Objekte und vieles mehr (amiga-news.de berichtete).



Soeben hat Darren 'dmcoles' Coles die Version 3.8.0 mit folgenden Änderungen veröffentlicht: Added variable names + types and procedure line numbers to EVAR debug info

Made multi-dimensional arrays memory layout more logical (first dimension is most significant)

Fix global variable structure generated for library definitions

Added object definitions to debug info

Update EDBG to parse new EVAR structures

Add SRCLINE define (current line number)

Add SRCPROC define (current proc name)

Added EVO_3_8_0 define

Added support for ARRAY OF PTR TO ... in objects

Fixed issue where two variables declared with the same initial value did not get set correctly. Direkter Download: evo.lha (689 KB) (dr)



