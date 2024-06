30.Jun.2024









Puzzlespiel: Shift

Shift ist ein Puzzlespiel, das von Antony Lavelle für diverse Plattformen wie iOS veröffentlicht wurde und demnächst auch für den Windows PC verfügbar sein soll. Das Besondere: der Spieler befindet sich in einem Raum, der halb schwarz, halb weiß ist und hat die Fähigkeit des "Shiftings" - das Umdrehen der Spielumgebung und der Ebenen, das Verwandeln von Böden in Decken und von Hindernissen in Pfade, während man versucht, den Weg zum nächsten Raum zu finden.



Nach der Version für Atari hat Haplo nun die Amiga-Version veröffentlicht, die verbesserte Grafiken, neue Animationen und 8 neue Level (44 Level plus ein geheimes Level) bietet. Das Spiel läuft auf OCS-Amigas. (dr)



[Meldung: 30. Jun. 2024, 06:59] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]