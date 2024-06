Spiel: Gorky 17 für AmigaOS 3.x (68k) erschienen

Pressemitteilung: Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass wir von Hyperion Entertainment zum Distributor eines weiteren Spiels ernannt wurden und das Spiel Gorky 17 für AmigaOS 3.x (68k) anbieten dürfen.



Gorky 17 ist ein Horror-Verschwörungsspiel, das Strategie- und RPG-Elemente miteinander verbindet. Das Spiel hat ein strategisches Kampfsystem ähnlich dem berühmten Amiga-RPG Ambermoon - oder dem neueren "Baldur's Gate 3" - und verwendet darüberhinaus Point-and-Click-Adventure-Elemente. Die Story wird auch durch Sprachsamples und atmosphärische Musik vorangetrieben.



Im Vergleich zur AmigaOS-4-Version wurden die Videos höher aufgelöst und es wurden weitere Lokalisierungen hinzugefügt. Die Lokalisierungen werden dabei natürlich auch für die AmigaOS-4-Version zur Verfügung gestellt. Das Spiel wurde auf Englisch, Deutsch, Französisch (Französisch nur mit Untertitel), Italienisch, Spanisch, Russisch, Polnisch und Ungarisch (per Download) lokalisiert.



Systemanforderungen: PiStorm (Pi3/Pi4/PiCm4) oder Vampire V4 oder UAE

Mindestens 180 MB RAM auf geladener Workbench

Erfordert entweder ein installiertes CybergraphX oder Picasso 96 und einen Chunky-640x480-16-Bit-Modus; AGA wird nicht unterstützt

AHI erforderlich

Benötigt ca. 1 GB freien Festplatten- oder SD-Karten-Speicher Merkmale: Eine fesselnde Geschichte mit tollen Charakteren

Tiefe Sci-Fi-Horror-Atmosphäre in einer verlassenen polnischen Stadt

Originelles Monsterdesign und eine tolle Mischung aus rundenbasierten Kämpfen und Abenteuerelementen Das Spiel wird in einem Bundle mit der AmigaOS-4-Version ausgeliefert. Der Endverkaufspreis liegt bei 34,95 Euro. Die reine AmigaOS-4-Version kostet jetzt nur noch 29,95 Euro. Das Spiel wird in Form der AmigaOS-4-Version (DVD-Hülle mit gedrucktem Handbuch) sowie eines USB-Sticks mit dem Installer für die 68k-Version ausgeliefert. (snx)



[Meldung: 30. Jun. 2024, 21:14] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]