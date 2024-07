Printmagazin: "VD aktuell" 04

Pressemitteilung: Sommerspaß mit der Retro-Gaming-Illustrierten auf 64 komplett farbigen Seiten!



Draußen wird es heiß, Zeit für coole, leicht verdauliche Retro-Häppchen! In der neuen Ausgabe von VD aktuell werfen wir einen intimen Blick auf das Verhältnis von Indiana Jones und Sophia Hapgood - sind die beiden wirklich nur Kollegen? Nach einem Abstecher an den Strand starten wir dann direkt durch ins Weltall und schwelgen in Erinnerungen an Retro-Gaming-Klassiker. Doch wir werfen auch einen Blick über den Tellerrand und reden über den Planet der Affen und ein Nicht-Gaming-Phänomen der 1980er und 1990er-Jahre: Videotheken!



Neuigkeiten gibt es wie immer in den Retro-News, dazu Kurzvorstellungen neuer Spiele und neuer Hardware. Das Videoprogramm für die Kanäle von Virtual Dimension und Fog Lake Production gibt Euch wieder eine ausführliche Vorschau auf die kommenden drei Monate und unser Comic "Danger Dennis" geht in die zweite Runde.



Worauf wartet Ihr noch? Greift zu! (cg)



[Meldung: 13. Jul. 2024, 18:12] [Kommentare: 1 - 14. Jul. 2024, 18:34]

