Game Construction Kit: Scorpion Engine 2024.1

Die "Scorpion Engine" von Erik 'earok' Hogan soll die Entwicklung von Spielen ermöglichen, wobei die Engine selbst nicht quelloffen ist, alle beigefügten Demos und Demospiele dagegen durchaus. Der Editor selbst läuft unter Windows. Grafiken werden als PNG-Dateien importiert, für das Erstellen von Levels wird der Editor Tiled eingesetzt. Für Sounds, Musik und Animationen werden Amiga-Formate (mod, 8svx, anim5) genutzt. Heute ist die Version 2024.1 mit zahlreichen Neuerungen und Aktualisierungen erschienen.



Änderungen der Version 2024.1 BETA-Support für das NeoGeo, einschließlich NeoGeo-CD

ALPHA-Support für die Sega Pico Lernkonsole.

Neue Unterstützung für Melee "hurt boxes", zu Deutsch etwa "Nahkampf-Verletzungsboxen", die eine feinere Kontrolle darüber ermöglichen, wo eine Animation durch einen gegnerischen Angriff verwundbar ist.

Die neue Klasse "Attacker" macht es einfacher, Gegner in einem wiederholten Zyklus angreifen zu lassen. „Camera Box“-Kartenereignisse können verwendet werden, um die Grenzen einer Kamera in einem Bereich eines Levels einfach festzulegen.

Die Kollisionserkennung wurde deutlich überarbeitet, um sowohl flüssiger als auch viel genauer zu sein.

Neuer Bewegungstyp "Pattern" ("Muster"), der das Zeichnen von sanft gekrümmten Mustern ermöglicht.

Fehlerkorrekturen, kleinere Features und Leistungsverbesserungen auf der ganzen Linie. Die Scorpion Engine enthält jetzt auch RetroAnimator, ein Animationstool, mit dem sich flüssige und komplexe Animationen aus einzelnen Bildteilen erstellen lassen. RetroAnimator wurde bereits für Nicht-Scorpion-Titel wie Metro Siege verwendet und steht nun auch für die Scorpion-Nutzer zur Verfügung.



Informationen und Download-Links finden Interessierte unter dem Titellink. (nba)



