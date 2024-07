23.Jul.2024









Zeitreise auf der gamescom 2024: Retro Area lädt zum Zocken und Erinnern ein

Auf der gamescom 2024, die vom 21. bis 25. August 2024 in Köln stattfindet, darf eines nicht fehlen: die beliebte Retro Area! In Halle 10.2 begeben sich Besucher auf eine nostalgische Reise durch 50 Jahre Videospielgeschichte.



Zahlreiche Aussteller präsentieren dort eine große Auswahl an Retro-Konsolen, Computern und Arcade-Automaten. Ob Amiga, C64, Atari, Nintendo oder Sega - hier kommen Fans aller Epochen auf ihre Kosten. An vielen Original-Geräten können Besucher Klassiker wie Pac-Man, Super Mario oder Tetris spielen und in Erinnerungen an vergangene Zeiten schwelgen. Auf der Bühne der Retro Area finden den ganzen Tag über spannende Events statt. Neben Retro-Turnieren und Quizrunden gibt es auch Live-Musik von Künstlern aus der Retro-Szene.



Die Retro Area ist ein Gemeinschaftsprojekt zahlreicher Sammler, Vereine, Musiker, Künstler und Entwickler. Sie alle teilen die Leidenschaft für Retro-Gaming und möchten diese Begeisterung mit anderen teilen.



Neben den legendären Gamestudios Factor 5 und Kaiko haben sich wieder viele weitere Aussteller angekündigt. Einige Indie-Entwickler werden ihre neuen oder in Arbeit befindlichen Spiele vorstellen, Radio Paralax wird live vor Ort berichten, und es wird eine Flippersammlung zu sehen und zu erleben sein.



Erstmals auf der gamescom wird auch Retro Games Ltd. aus England vertreten sein, die ihre Retro-Hardware A500 Mini, C64 Maxi und vieles mehr ausstellen werden. Von BBG Entertainment (u.a. Boulderdash-Marke) werden ebenfalls Neuigkeiten erwartet



Die Buchverlage Gameplan, Look Behind You und Microzeit werden ebenso vor Ort sein wie ex-Commodore-UK-Boss David John Pleasance, der über sein neues Buchprojekt sprechen wird. Erstmals beziehungsweise wieder dabei sind auch die beiden Zeitschriften-Verlage Retro Gamer und Return.



Eine vollständige Ausstellerliste samt Programm wird in den nächsten Tagen auf der Website der gamescom unter dem Titellink erwartet. (nba)



[Meldung: 23. Jul. 2024, 14:31] [Kommentare: 0]

