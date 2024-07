Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.37

TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für Firefox, Opera, Edge und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey und Wayfarer). Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus oder über diesen Link kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.



Die Version 0.37 enthält folgende Neuerungen: Tribute to IBrowse 3.0: Simulation von IBrowse 3.0 (wenn auch (noch) in einer etwas abgespeckten Variante) mittels Steuerung eines iFrames. Kann auch ab einer Shell aufgerufen werden inkl. einem URL-Parameter. Beim Starten eines Link-Icons (z.B. «About TAWS») kann man wählen, ob der Link in IBrowse oder dem «echten» Browser geöffnet werden soll. Dies ist auch der Fall für Weblinks in AmigaGuide-Dokumenten. Favoriten sind aktuell (noch) fix vorgegeben. Aktuell sind die Sprachen Deutsch, Englisch, Holländisch und Französisch vorhanden (lieben Dank an Peter und Claude fürs Übersetzen). Bekannte Limitationen: Leider ist es nicht möglich, dass die Adresszeile der Navigation innerhalb des iFrames korrekt folgt, da die neue URL aus Sicherheitsgründen nicht ermittelt werden kann. Manche Webseiten mögen es nicht, in ein iFrame eingebettet zu werden und blockieren dies (z.B. google.com).

Tribute to WhatIFF?: Sämtliche Ausgaben des grandiosen WhatIFF?-AmigaGuide-Magazins werden nun auf der TAWS-Webseite gehostet und können dank des TAWS-AmigaGuide-Interpreters online gelesen werden. Das WhatIFF-Laufwerk und dessen Inhalt wird dabei dynamisch mittels PHP-Scripts vom Server geladen.

Herzlichen Dank an Roald Strauss für die Idee und an Timo Paul für die gute Zusammenarbeit. Neuer URL-Parameter «wbrun», um beim Start von TAWS automatisch ein Programm zu starten oder eine Datei oder ein Verzeichnis zu öffnen: Programm starten:

https://taws.ch/WB.html?wbrun=Work:IBrowse/IBrowse Datei öffnen:

https://taws.ch/WB.html?wbrun=WhatIFF:WhatIFF3.13/WhatIFF-Issue-3.13.guide Verzeichnis öffnen:

https://taws.ch/WB.html?wbrun=WhatIFF: Optimierung des AmigaGuide-Interpreters: Dynamisches Laden von verlinkten Dateien implementiert, welche TAWS noch nicht bekannt sind, da deren Verzeichnisse noch nicht vom Server geladen wurden (durch die PHP-Server-Scripts). Falls ein Link auf eine IFF-ILBM-Grafik oder ein Musik-Modul zeigt, bleibt die Navigation beim Klick auf den Link erhalten, so dass man auch wieder zurück zum eigentlichen Dokument gelangen kann. Tabulatoren werden originalgetreu dargestellt, sogar wenn sie mit Leerzeichen vermischt werden. Bei unterstrichenem Text wird der Strich in der Farbe des Textes dargestellt, unabhängig davon, ob die Notation @{u}@{fg} oder @{fg}@{u} verwendet wird. Fetter Text im Topaz-Font wird originalgetreu dargestellt und nicht mehr so «verschwommen». Etwas mehr Platz unten an den Seiten hinzugefügt. Optimierung des dynamischen Ladens der Dateistruktur mittels PHP-Server-Scripts: In der Datei Config.php kann festgelegt werden, ob .info-Dateien ignoriert werden sollen. Unterstützung für URL-Dateien implementiert. Diese müssen mit «[InternetShortcut]» beginnen und eine Zeile «URL=...» enthalten. Falls Laufwerke über keine fixierte Position verfügen, werden sie beim Start automatisch passend auf der Workbench positioniert. Beim Aktualisieren einer Schublade (d.h. dem Nachladen des Inhalts vom Server) bleiben bereits offene Fenster von Unterordnern geöffnet.

MultiView: «Speichern unter ...»: Neu kann die aktuell angezeigte Datei heruntergeladen und lokal gespeichert werden. Grafiken (inkl. IFF-ILBM) können zusätzlich zum Originalformat jeweils in die vom Browser unterstützten Formate konvertiert werden (meistens PNG, JPEG und WebP, Safari z.B. kann auch GIF und TIFF, dafür aber kein WebP). HippoPlayer-.prg-Dateien (Playlisten) werden als Textdateien erkannt und können angezeigt werden. Sämtliche in Config.js definierte Text-Dateiendungen werden als Textdateien erkannt und können angezeigt werden (neu z.B. auch .readme-Dateien). Erkennung der WebP-Unterstützung des Browsers optimiert, wird nun auch für Chrome und Opera korrekt erkannt. Im Gegensatz zum HippoPlayer werden hier nur die Musik-Modulformate «MOD», «S3M» und «XM» unterstützt, alle anderen Formate werden nun korrekt als unbekannte Dateitypen behandelt, falls man sie mittels Drag'n'Drop ins Fenster zieht. «Über ...»: Falls eine Datei mit unbekanntem Dateityp mittels Drag'n'Drop ins Fenster gezogen wird, wird hier als Dateityp «Leer» angezeigt. Das optimierte Mausrad-Verhalten (schnelleres Scrollen) für HTML- und Grafikdateien ist nun standardmässg aktiviert, auch wenn dies vom eigentlichen Verhalten unter AmigaOS abweicht.

HippoPlayer: HippoPlayer v2.59 Feature: Wenn pausiert, wird in den Scopes anstatt der Hippo-Grafik nun der pausierte Inhalt angezeigt. HippoPlayer v2.60 Features: Der Listenmodus-Button ist für HiRes-Presets nun grösser. Unterstützung der alternativen Art von Trennzeilen, welche nicht wie solche aussehen. HippoPlayer v2.61 Features: Unterstützung für das Laden von M3U Playlisten Unterstützung für leere Trennzeilen in Playlisten Auf die neuste Version des ScriptProcessorPlayer 1.3 von Jürgen Wothke aktualisiert und HippoPlayer als auch meine eigenen Backends auf die Verwendung der neuen API-Methoden angepasst. Alle Backends von Jürgen Wothke auf die jeweils neuste Version aktualisiert, wodurch nun auch die folgenden Formate unterstützt werden: SNDH Quartet_ST (4Q, 4V) SPU OctaMED Soundstudio (OSS) Unterstütung von Infotext für die folgenden Formate: HVL IT Implementation eines neuen Backend, um MIDI-Dateien zu unterstützen, basierend auf dem WebAudioFontPlayer by Srgy "surikov" Surkv (siehe https://github.com/surikov/webaudiofont/)

Es werden nur unkomprimierte MIDI-Dateien unterstützt. Einstellung für die Reihenfolge des bevorzugten Backends für Formate, die von UADE, MPT und XMP unterstützt werden (Standard ist «UADE, MPT, XMP») Verbesserte Format-Erkennung für Dateien in ZIP- oder LHA-Archiven, falls sie weder einen Datei-Post- noch einen -Präfix aufweisen durch Prüfung des Datei-Headers. Spezialfall für .sid-Dateien implementiert, da diese entweder im SID- oder SidMon1-Format sein können: Zuerst wird versucht, diese mit UADE wiederzugeben, falls dies fehlschlägt, kommt der das SID-Backend zum Zug. Unterstützung für die Wiedergabe von lokalen ZIP-Dateien, welche mittels Drag'n'Drop in den HippoPlayer gezogen wurden. Die Standard-Dateiendung beim Speichern von Playlisten ist nun «.prg». Anzeige des «Busy-Pointers» während dem Beenden und dem Laden der letzten Playlist beim Start. Falls das Browser-Fenster < 520 px breit ist (Mobiles), wird das Hauptfenster automatisch maximiert. Korrektur der Maximierung für OS 3.2 und 4.x. mittels Shift-Klick auf dem SizeChanger-Gadget

Kompatibilität und Browser-Weichen für den Internet Explorer entfernt, da dieser Browser unterdessen vollkommen durch Edge abgelöst wurde.

Die Eingabe von Buchstaben in ein numerisches Eingabefeld wird unterdrückt und ein Error-Blinken ausgelöst.

Performance-Steigerung bei der PayPal-Dankesüberraschung durch Neuprogrammierung mittels <canvas>

URL-Parameter können nun auch an index.html übergeben werde und werden dann an WB.html durchgeschlauft.

übergeben werde und werden dann an durchgeschlauft. LHA-Icon ergänzt

AmigaShell mit Firefox: «Quick find» bei der Eingabe von «/» unterbunden.

Amiga Early Startup Control / Boot-Options: Server-Verzeichnisse werden nun als Laufwerke aufgelistet, falls die PHP-Server-Scripts aktiviert sind.

Bugfixes: Beim Aktualisieren einer Schublade bleiben darin Schubladen-Icons an ihrer aktuellen Position, falls deren Fenster geöffnet sind. OS >= 3.0: Beim Starten von Programm wird kein «Busy-Pointer» mehr angezeigt. Korrektur der Maximierung für Fenster ohne Scrollbalken (Shell, HiP, ...) Korrektur der Anzeige des Untermenü-Symbols » für Presets ohne Untermenü-Grafik (Bug seit v0.36) Chrome iOS: Korrektur des Doppelklicks auf einer ListBox AmigaShell: Falls beim Starten eines Programms kein Fenster an die Shell zurückgegeben wird (z.B. beim HippoPlayer), bleibt das Shell-Fenster nicht mehr blockiert. AmigaShell: Korrekte Fehlermeldung ausgeben bei der Eingabe eines nicht vorhandenen Pfades inkl. Laufwerksnamen (z.B. «sys:x») RAmiga-Klick auf dem Closer-Gadget schliesst nur noch alle offnen Workbench-Fenster, falls dies auch auf einem solchen ausgelöst wurde.

