01.Aug.2024

'jojo073' (Mail)







Spiel: Agentin 357

José 'jojo073' Gonzáles hat mit "Agent 357" ein weiteres Spiel veröffentlicht: Agentin 357 hat einen Tipp vom Hauptquartier erhalten, der sie auffordert, eine Firmenanlage tief im Wald zu untersuchen. Es ist ein schwer zugängliches Gebiet und es heißt, dass es dort unterirdische Labors gibt, in denen Experimente mit Drogen durchgeführt werden. Sie muss dort hingelangen, um dies zu bestätigen.





Das Spiel hat 3 Levels und verschiedene Arten von Feinden. Neben Zombies muss man auch anderen Gefahren ausweichen. Das Spiel ist in 32 Farben erstellt, die Steuerung erfolgt sowohl über die Tastatur als auch über den Joystick. Auf der Spielewebseite finden sich auch Skizzen des Grafikers zum Spiel.



Wer die ADF-Datei haben bzw. die physische Ausgabe des Spiels kaufen möchte, stellt eine Anfrage an die im Bild ersichtliche Mailadresse. Die physische Ausgabe enthält eine 3,5" Diskette, Handbuch, und einen farbigen Schuber. (dr)



[Meldung: 01. Aug. 2024, 06:08] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]