MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.31, Contacts 1.40

Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat Version 1.31 seines E-Mail-Programms Iris und die Version 1.4 des Kontaktmanagers Contacts für MorphOS veröffentlicht. Die Änderungen im Detail:



Iris V1.31 Zeigt keine Fehlermeldung 'Failed to obtain message body' an, wenn die Nachricht keinen Body hat

cURL aktualisiert

Kontextmenü für die Ordnerliste implementiert

Verbesserungen des Mail-Listen-Kontextmenüs

Anhangssymbole in Nachrichtenlisten implementiert

Entf/Backspace-Tasten können nun zum schnellen Löschen von Nachrichten verwendet werden (standardmäßig deaktiviert)

Mehr Abstand vor dem Zitieren der Originalnachricht in Antworten hinzugefügt Contacts V1.40 Behebung eines Fehlers, der verhinderte, dass verschiedene E/A-Operationen nach dem Übergang von einem Hintergrunddienst zu einer vollwertigen MUI-Anwendung funktionierten

Korrekturen und Verbesserungen bei der Kontaktbearbeitung

Fehler bei der Bearbeitung eines Fotos eines Kontakts behoben

Korrekturen am UI-Layout im Hauptfenster (dr)



