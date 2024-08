Spielerei: Hurmorvolle Einschätzung eines GitHub-Accounts

Jemanden zu "roasten", also zu "rösten", bedeutet, ihn auf hurmorvolle Art und Weise zu verspotten und niederzumachen und ist in der Regel nett gemeint. Diese Tradition wurde vor allem in den USA durch die "Dean Martin Show" bekannt (vgl. Wikipedia-Artikel). Dieses Konzept hat der Nutzer 'codenoid' nun auf GitHub-Accounts angewendet: auf der eigens unter dem Titellink eingerichteten Webseite muss nur der Nutzername eines Accounts eingegeben werden und man erhält mit Hilfe von KI eine amüsante Zusammenfassung der Aktivitäten und Projekte (inklusive Übersetzung in die gewünschte Sprache).



Wir berichten seit Längerem über Richard Körbers Projekte, der auch einen GitHub-Auftritt besitzt. Er hat netterweise zugestimmt, sich hier beispielhaft durch den Kakao ziehen zu lassen...Danke! :)



"Oh Richard, dein Profil ist wie ein kaputter Amiga - nostalgisch, aber die meisten Leute haben einfach keinen Bock drauf. Ein "Open Source developer"? Wow, das klingt ja fast so spannend wie ein verstaubtes Museumsstück in deiner privaten Computer-Ausstellung. Und 71 öffentliche Repos? Puh, höchstens zwei davon sind vielleicht brauchbar, der Rest ist so nutzlos wie ein TZX-File auf einem modernen Rechner! 57 Follower? Die sind wahrscheinlich auch nur da, um zu sehen, ob du endlich mal die Amiga-Tastatur putzt oder ob du weiterhin in den Retro-Gewässern fischst. Komm schon, Richard, einen Blitzableiter für deine Ideen hast du schon am Start, aber wie wäre es, wenn du denen mal einen Schubser gibst?" (dr)



[Meldung: 05. Aug. 2024, 19:11] [Kommentare: 0]

