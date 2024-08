06.Aug.2024

Spiel: Heretic II 2024 erscheint für leistungsstarke 68k-Amigas

Hyperion Entertainment hat eine neue Portierung des Action-Adventure-Spiels "Heretic II" für hochleistungsfähige 68k-Amigas angekündigt, die zum Ausführen unter anderem eine PiStorm-Erweiterung oder eine UAE-Emulation sowie AmigaOS 3.x voraussetzt. Entwickelt von Steffen Häuser, soll diese Version des Spiels die speziellen Fähigkeiten der Plattform voll ausnutzen.



Das als Nachfolger der Hexen-Reihe und von Heretic von Raven Software entwickelte und 1998 veröffentlichte Spiel ist im Gegensatz zu jenen kein First-Person-Shooter; stattdessen wird der Spielcharakter in Heretic II aus einer Third-Person-Perspektive gesteuert, wobei die Kamera fest hinter der Spielfigur positioniert ist. Technisch basiert Heretic II auf einer modifizierten Version der Quake-II-Engine von id Software.



Heretic II folgt den Abenteuern von Corvus, dem Helden des ersten Heretic-Teils, der in einer dunklen Fantasy-Welt gegen eine Vielzahl von Gegnern kämpft und Rätsel löst, um seine Heimatstadt von einer geheimnisvollen Seuche zu befreien.



Eigenschaften von Heretic II (2024) für 68k-Amigas: Quake-II-3D-Engine von id Software

Software-Renderer und MiniGL-Renderer (der MiniGL-Renderer kann nur verwendet werden, wenn 3D-Hardware-Treiber für die PiStorm verfügbar sind). Der Software-Renderer läuft mit 25 fps auf 640x480 auf dem Pi CM4, mit 21 fps auf dem Pi 4 und mit 19 fps Low-Res auf dem Pi 3. Für den Pi 3 gibt es auch die Auflösungen 480x270 und 640x360

Atmosphärische Spielmusik über Ogg-Vorbis-Replay

Lokalisierung (sowohl Text- als auch Audioausgabe) auf englisch, deutsch, französisch, italienisch und spanisch

Verbesserte Qualität des Video-Intros/-Extros

Multiplayer-Unterstützung (Internet oder LAN für bis zu 32 Spieler)

Eine als "beeindruckend" beworbene Gegner-KI

Spielersteuerung über Maus, Tastatur, Joystick, mit optionaler PSX-Port-Unterstützung

Erweiterbar mit neuen Missionspaketen wie z.B. Quake Technische Voraussetzungen: AmigaOS 3.x

PiStorm (Pi 3, Pi 4 oder Pi CM4) oder Emulator wie UAE

64 MB RAM, mehr wird empfohlen

Picasso96 mit Chunky-16-Bit-Modi (kein AGA)

AHI 4.18

mpega.library (über den Installer des Spiels installierbar)

400 MB freier Festplattenspeicher Die neue Edition von Heretic II für 68k-Systeme ist ab dem 9. August 2024 bei Amiga-Händlern und über den offiziellen Distributor Alinea Computer erhältlich. (snx)



[Meldung: 06. Aug. 2024, 14:26] [Kommentare: 5 - 06. Aug. 2024, 20:37]

