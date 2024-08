Veranstaltung: 25. Amiga-Meeting Nord in Neumünster

Thorsten Mampel, 1. Vorsitzender des Amiga-Club Hamburg e.V., schreibt: "In diesem Jahr findet zum 25. Mal das Amiga-Meeting Nord in Neumünster statt. Austragungsort ist wieder das 'Kiek in!', Gartenstraße 32 in 24534 Neumünster.



Da in vielen Bundesländern Donnerstag, der 31.10., ein Feiertag ist, nutzen wir die Gelegenheit und veranstalten das Meeting zum Jubiläum für 4 Tage, also vom 31.10. um 13 Uhr bis zum Sonntag, 3.11., am frühen Abend.



Neben den obligatorischen Aktionen, wie Präsentationen von neuer Hard- und Software und Endees berühmter Demoshow sind weitere Aktionen geplant, darunter mehrere Spielewettbewerbe u.a. mit vernetzten Amigas. Man darf gespannt sein...



Erneut steht für das Meeting in diesem Jahr der schön große Raum im Erdgeschoss zur Verfügung, der Platz für ca. 50 bis 60 Teilnehmer mit Rechner und einen abgegrenzten Bereich für Vorführungen bietet sowie einen direkten Ausgang zur Terrasse hat. Ein Netzwerk mit Internetzugang über LAN und W-LAN wird zur Verfügung stehen sowie ein NAS für die "Datensammlung" der traditionellen Party-DVD (oder USB-Stick). Die Teilnehmer müssen bitte wie gehabt Steckdosenleisten und entsprechend lange Netzwerkkabel (möglichst 5 - 10 m) mitbringen.



In den nächsten Tagen werden Entwickler, Shops und VIPs kontaktiert und zum Meeting eingeladen. Wir werden hier und auf unserer Homepage berichten. Wir bieten Händlern und Entwicklern einen Nachlass von 20 % auf die Übernachtungspreise, wenn sie ihre Amiga-Produkte auf dem Meeting präsentieren oder anbieten.



Die Preise und die Buchungsmöglichkeit werden in Kürze auf unserer Homepage veröffentlicht." (snx)



