20.Aug.2024









Klassiker-Remakes: Project X: Lightyears und X-OUT: Resurfaced

Ein kleiner Blick über den Tellerrand: Die beliebten Amiga-Spiele "Project X" und "X-Out" sollen in überarbeiteten Versionen für aktuelle Spieleplattformen zurückkehren, komplettiert durch das Mitwirken renommierter Künstler in der Gaming-Branche.



"Project X: Lightyears" soll eine direkte Fortsetzung des klassischen Shoot'em-up "Project X" werden, das 1992 von Team17 entwickelt und veröffentlicht wurde. Die Neuauflage wird von Allister Brimble musikalisch untermalt, der für viele Soundtracks in der Videospielindustrie bekannt ist. Die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des Projekts ist bereits gestartet.



Auch "X-Out", von Rainbow Arts ursprünglich für den Commodore 64 entwickelt und 1990 auch für den Amiga erschienen, soll neu aufgelegt werden, entwickelt von ININ und Ziggurat (vormals Rainbow Arts): Wie das Original wird auch "X-OUT: Resurfaced" ein Unterwasser-Shoot'em-up werden, jedoch technisch runderneuert und spielerisch erweitert. Die Musik wird von Chris Hülsbeck stammen, Grafiken werden von Ogan Kandemiroglu beigesteuert, der das visuelle Erbe seines verstorbenen Bruders Celal Kandemiroglu weiterführt. Neben dem Einzelspielermodus wird auch ein lokaler Koop-Modus für zwei Spieler angeboten.



"Project X: Lightyears" wird auf Plattformen wie PC und möglicherweise anderen aktuellen Konsolen verfügbar sein, während "X-OUT: Resurfaced" für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen wird. Beide Spiele versprechen, den Geist ihrer Vorgänger mit den technologischen Möglichkeiten von heute neu zu interpretieren und sowohl alte Fans als auch neue Spieler anzusprechen.



Weitere Informationen zu "Project X: Lightyears" finden Sie auf der Kickstarter-Seite des Projekts. Details zu "X-OUT: Resurfaced" sind auf der Webseite von ININ Games verfügbar. (nba)



[Meldung: 20. Aug. 2024, 09:48] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]