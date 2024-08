Survival-Game: Zombie Survivor V2.00

Sami Vehmaa arbeitet weiter an seinem aktuellen Projekt "Zombie Survival", einem Spiel für Amigas mit Grafikkarte, in dem man sich einer endlosen Armee von Untoten erwehren muss. Mit dem Sprung auf die Version 2.00 wurde neben vielen neuen Features und Verbesserungen auch die Basis für DLC gelegt, zusätzliche Downloadinhalte (in Arbeit). Die Änderungen: FPS ist auf 25 eingestellt

Standardwaffe Schwert wird getragen

Geschwindigkeit der Zombies an die Geschwindigkeit des Spielers anpassen

Zombies während des Aufenthalts Zelt / Haus bewegt sich weiter

Münzen hinzugefügt, um Dinge zu kaufen

Loch im Bodenbild

einige Zelte bieten Arbeit an, man kann annehmen/ablehnen

man kann Nahrung / Waffen kaufen

System für "Angebote" wie Jobs/Handelsgeschäfte hinzugefügt

Münzsammelstellen

4x Kartengröße (ein Limit gesetzt, einfach zu erweitern)

Karteneditor aktualisiert, um Hintergrundkacheln zu bearbeiten

Spiel wurde auf neues Kartensystem umgestellt

Straßen-/Steinbodenkacheln hinzugefügt

Bosse erscheinen an Orten und können wieder auftauchen

Neue Bodenkachel mit Steinen hinzugefügt

Neues Objekt: Feuerstelle für Zelte hinzugefügt

Zelt/Haus-Einstellungen in Datei verschoben, DLC-freundlich

Kachel-Gfx-Anpassung

Lieferaufträge hinzugefügt

Kompass-Helfer hinzugefügt

Benachrichtigungsfenster hinzugefügt (dr)



