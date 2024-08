25.Aug.2024









Logikspiel: Untangle V0.5

Grzegorz Kraszewski ist dabei, das Logikspiel Untangle für den Amiga zu schreiben. Dabei hat der Spieler eine Menge von Punkten vor sich, die durch Linien verbunden sind und sich kreuzen. Das Ziel des Spiels ist es, die Linien zu entwirren, indem man die Punkte so verschiebt, dass keine Linie eine andere schneidet.





Folgende Ziele hat sich der Entwickler gesteckt: Das Spiel sollte systemfreundlich sein, in einem Fenster der Workbench funktionieren und nur dokumentierte APIs verwenden.

Die minimale Systemversion ist 3.0.

RTG (Grafikkarten) sollten von Haus aus unterstützt werden. Möglichst ohne eigene Code-Pfade und explizites Öffnen von RTG-Bibliotheken.

Es wäre schön, wenn es auf MorphOS, AmigaOS 4, AROS mit der in diesen Betriebssystemen eingebauten M68k-Emulation funktioniert.

Sollte bequem auf einem Standard-A1200 spielbar sein, ein Standard-A500 ist kein Heiliger Gral, aber warum nicht. Das Spiel wird auf einem Amiga 1200 mit 68020 @ 28 MHz und 64 MB Fast-RAM entwickelt. Es verfügt aktuell über 100 Level, eine Highscore-Liste und Level-Auswahl. (dr)



