Amiga-Emulator: Amiberry 5.7.4 und 6.3.4

Amiberry ist ein Amiga-Emulator für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das Tinkerboard von ASUS, der einige neu entwickelte Eigenschaften wie einen "WHDLoad-Booter" oder die Unterstützung für Controller-Konfiguration mittels RetroArch mitbringt und zum Beispiel in der Workbench-Distribution AmiKit für den Raspberry Pi 4/400 zum Einsatz kommt. Eine abgewandelte Version von Amiberry ist auch Grundlage für den THEA500 Mini.



Nun wurden die neuen Versionen 5.7.4 und 6.3.4 veröffentlicht.



Amiberry v5.7.4 ist empfohlen für ARM-Geräte (wie den Raspberry Pi) und Amiberry v6.3.4 für x86 oder generell schnellere Boards (einschließlich ARM). Beide Versionen bieten neue Features, Fehlerbereinigungen und Verbesserungen.



Verbesserungen der neuen Versionen: Added VSync options from WinUAE in Display panel (#1368)

Make Paths panel textboxes read-only (fixes #1385)

add secondary check when loading cfg files, look in configs folder for filename (fixes #1388)

resample audio during Push operations (#1397)

fix inconsistency regarding default config name (fixes #1395)

GUI - Make read-only textboxes in WHDLoad panel show as such (fixes #1403)

updated FloppyBridge to v1.6.4

updated game controller DB to latest version

updated WHDLoad XML to latest version

improve help text in Misc panel (fixes #1408)

auto-select the first item in the Configs list (fixes #1391)

Log command line parameters on startup (fixes #1380)

harmonize buttons in HDD GUI panel

use string.empty() instead of comparing with ""

separate data from home directories, improve handling (fixes #1073)

Fix new paths logic for Flatpak also (#1073)

improve look of GUI Misc panel scrollbar (fixes #1412)

Cherry pick updates from v6.x (nba)



