Amiga-Emulator für macOS: vAmiga V3.0b1

Beginnend mit der Version 2.6.1 hatte der Entwickler Dirk Hoffmann Änderungen an der internen Architektur seines Amiga-Emulators vAmiga für MacOS vorgenommen, mit dem Ziel, die neue Emulator-Architektur von VirtualC64 V5.0 auf vAmiga zu portieren, um dann Features wie Run-Ahead (engl. Hintergrundartikel) zu ermöglichen. Nun hat er die erste Betaversion der Version 3 veröffentlicht, die eben jenes Feature einführt. Er schreibt dazu:



"Wenn run-ahead aktiviert ist, laufen zwei Emulatorinstanzen nebeneinander: die primäre Instanz und die run-ahead-Instanz. Die primäre Instanz emuliert den Amiga wie gewohnt, während die Run-Ahead-Instanz einige Frames vorausläuft und die Bildtextur erzeugt. Beide Emulatorinstanzen bleiben mit einer Zeitverzögerung synchron, und jede Änderung in der primären Instanz, z.B. ausgelöst durch ein Joystick-Ereignis, zwingt die Run-Ahead-Instanz, neu erstellt zu werden. Der Run-Ahead-Modus ist für Spiele gedacht, da er die Verzögerung zwischen einem externen Ereignis, z. B. einem Gamepad- oder Tastatur-Ereignis, und seiner Erkennung im Emulator erheblich verkürzt.



Die Anpassung dieser Funktion erforderte signifikante Änderungen an der Architektur von vAmiga, was zu einem größeren Update der Codebasis führte. Während diese Verbesserungen die interne Arbeitsweise des Emulators gestrafft haben, haben sie auch einige Bugs eingeführt - ein erwartetes Ergebnis bei einer solch substantiellen Änderung."



Der Autor bittet deshalb diesbezüglich um Feedback. Darüberhinaus hat er unter anderem folgende Verbesserungen umgesetzt: Komprimierung von Schnappschüssen

Laden und Speichern von Speicherinhalten

RetroShell als Gerät mit serieller Schnittstelle

RetroShell-Befehle über die Kommandozeile Die minimale Systemvoraussetzung für seinen Emulator ist macOS 11.0. (dr)



