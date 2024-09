28.Sep.2024









Diskettenabbilder am PC oder Mac: Greaseweazle Tools 1.20, Firmware 1.6

Keir Frasers "Greaseweazle" liest ähnlich wie Kryoflux die Magnetschicht der Diskette unabhängig vom verwendeten Format und speichert soviele Informationen wie möglich in einem sogenannten "Flux Level Image" im Supercard-Format (SCP), wodurch das Lesen und Zurückschreiben kopiergeschützter Disketten möglich wird.



Die neue Greaseweazle Firmware 1.6 stellt folgende Änderungen bereit: Flux write: Whole-track writes to hard-sectored disks

Pre- and post-write delays: Specified by many drive datasheets Required for correct interaction with offset tunnel-erase heads

Configurable "Index Mask", for debouncing noisy INDEX signals

Seek (HDD): Remove arbitrary 100-cylinder limit Die Version 1.20 der Greaseweazle Tools bietet folgenden Änderungen: Thomson MO/TO: thomson.xxx formats and xxx.fd images

DMK: Import-only image support

EDSK: HD and ED recording rates

gw delays: Pre- and post-write; Index mask

gw read, write: New option --hard-sectors (dr)



[Meldung: 28. Sep. 2024, 20:02] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]