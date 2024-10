08.Okt.2024

Lord_Santa







2tinycowboys for the Amiga 500

2tinycowboys (in Deutsch etwa "2 winzige Cowboys") ist ein neues Spiel für den Amiga 500, bei dem zwei Spieler auf einem einzigen Bildschirm im Arcade-Plattformer-Stil gegeneinander antreten. Im Vergleich zur PC- und Android-Version verfolgt die Amiga-Version die ursprüngliche Vision des Entwicklers und enthält neue Features wie ein Levelauswahlmenü und visuelle Upgrades. Es sind derzeit fünf Level verfügbar.



Das Spiel wurde speziell für den Amiga 500 entwickelt und bietet neben den bisherigen Features auch Pläne für zukünftige Erweiterungen. Der Entwickler nutzt die Scorpion-Engine und arbeitet an neuen Gameplay-Modi, die exklusiv für die Amiga-Version entstehen sollen. Das Gameplay ist auf YouTube im Kanal des Entwicklers Lord_Santa zu sehen.



2tinycowboys kann gegen eine freiwillige Spende von 2 US-Dollar von der Website unter dem Titellink heruntergeladen werden. (nba)



[Meldung: 08. Okt. 2024, 10:36] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]