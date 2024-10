16.Okt.2024









AmigaOS 4: Anleitung zur Erstellung eines USB-Bootsticks für den AmigaOne X5000

'McFly', bekannt durch seinen German Amiga Podcast (GAP), hat im OS4Depot zwei Anleitungen (auf Deutsch und Englisch) veröffentlicht, die Nutzern eines AmigaOne X5000 ermöglichen sollen, einen bootbaren USB-Stick entweder aus einer Systemsicherung heraus (OS4Depot-Link) oder mit Hilfe der AmigaOS-4.1-Installations-CD und unter Verwendung einer einer RX-Grafikkarte (OS4Depot-Link) zu erstellen.

Auf Nachfrage hat uns der Autor freundlicherweise zur Entstehung folgendes geschrieben:



Da mein X5000 vor geraumer Zeit durch einen Fehler meinerseits nicht mehr richtig startete und auch die Install-CD den Start verweigerte, suchte ich nach Lösungsansätzen, meinen X5000 wieder zum Starten zu überreden ;-)

Zu der Zeit war noch eine Radeon-R7-Grafikkarte verbaut und dazu fand ich im Internet folgenden niederschmetternden Hinweis, der aber erklärte, warum sich die Installations-CD nicht booten ließ:



"The basic RadeonHD driver on the OS4.1 CD does not support models with the Oland Chip set (R7 240/250), thus you cannot boot from the CD."



Ergo erstellte ich mittels Card-Reader und CF-Card ein Bootmedium. Wie ich dabei vorgegangen bin, habe Step by Step in einem kleinen bebilderten Tutorial festgehalten.



Etwas später habe ich meinem Rechner mit einer Radeon-RX580-Grafikkarte aufgerüstet. Bedingt dadurch hab ich mir alle nötigen Infos zusammengesucht, wie man ein USB-Installationsstick für AmigaOne X5000/20 mit RX-Grafikkarte erstellen kann. Diese Grafikkarte benötigt seperate Treiber, die nicht auf der Install-CD von AmigaOs4.1 enthalten sind. Auch diese Vorgehensweise habe ich in einer bebilderten Anleitung zusammengestellt, in der Hoffnung, dem ein oder anderen User damit eine kleine Hilfestellung geben zu können. (dr)



[Meldung: 16. Okt. 2024, 05:01] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]