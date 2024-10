27.Okt.2024

Vorbestellaktion: Amiga ROM Kernel Reference Manual - AmigaDOS als Taschenbuch

Pressemitteilung: Das umfassende Fachbuch "Amiga ROM Kernel Reference Manual: AmigaDOS" von Thomas Richter wird in gedruckter, streng limitierter Auflage erscheinen - ein Projekt, das keinen kommerziellen Zweck verfolgt, sondern darauf abzielt, das von Thomas 'ThoR' Richter erstellte PDF-Handbuch als hochwertiges, gedrucktes Buch zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.



Kaufinteressenten können das englische, voraussichtlich 392 Seiten umfassende Taschenbuch bis zum 18. November 2024 vorbestellen - die Auflage ist absolut limitiert, es wird keinen Nachdruck geben. Der Preis beträgt 29,90 Euro zzgl. Versand (weltweite Versendung wird angeboten). Die Auslieferung ist um Weihnachten geplant.



Für den engagierten Programmierer, der die beeindruckenden Funktionen des Amiga voll ausschöpfen möchte, ist das "Amiga ROM Kernel Reference Manual: AmigaDOS" eine unverzichtbare Informationsquelle für die Verwendung des AmigaDOS-Dateisystems, die Interaktion und Implementierung von Handlern und Dateisystemen sowie die produktive Nutzung der AmigaDOS-Shell. Dieser Band behandelt die neueste Version des Amiga-Betriebssystems.



Vorbestellung und weitere Informationen unter dem Titellink. (snx)



