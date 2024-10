27.Okt.2024









Neues von der AmiWest 2024, AmigaOS 4.1 FE Update 3 angekündigt

Auf der AmiWest, die dieses Wochenende in Sacramento (USA) stattfand, waren wieder Steven Solie und Trevor Dickinson anwesend, um Vorträge zu halten und Fragen zu Produkten rund um AmigaOS 4 zu beantworten. Ein Hyperion-Vertreter war erneut nicht vor Ort, stattdessen kündigte Bill Borsari vom Organisations-Team während der Eröffnungsansprache an, dass Hyperion "plane", ein Update 3 für AmigaOS 4.1 Final Edition zu veröffentlichen.



Die Neuerungen in Update 3 beinhalten laut Borsaris Ankündigung: Updated version of AmigaInput which fixes some bugs with certain types of controllers

Latest and stable single core kernel for all hardware platforms including CyberstormPPC/BlizzardPPC for Classic Amigas.

New set of backgrounds from Martin Merz (Mason Icons).

Updated versions of several C commands

Updated datatypes (AIFF, JPG & PNG)

Several updated system libraries

Several Prefs updates (such as URL, Time, Font and Workbench)

Renewed USB stack including: USB Stack is more stable and handles "quirky" & "stubborn" USB devices better Support for gamers (now a lot of multiple keys at once are supported) Bootkeyboard & bootmouse drivers HID drivers Improved EHCI Asynchronous hardware driver Improved OHCI hardware driver with improved cache handling Updated USBInspector A lot of bugfixes and improvements in general.

Other system components updates i.e. SObjs, Find system tool, Utilities Dickinson und Solie waren mit sonstigen Aussagen sehr zurückhaltend. Laut dem A-EON-Eigentümer soll ein zweiter Batch A1222+-Motherboards produziert werden, Solie kündigt einen aktualisierten, A1222+-Kernel mit "schnellerem CPU-Cache" an, außerdem soll eine aktualisierte Version des Bootmediums (ein USB-Stick) veröffentlicht werden.



In der anschließenden Fragerunde wird aus dem Publikum nach LibreOffice und der vor Jahren angekündigten Mehrkern-Unterstützung im AmigaOS-Kernel gefragt. Die Portierung des Office-Pakets - die 2012 angekündigt worden war - funktioniere "weitgehend" es gebe jedoch mehrere schwerwiegende Probleme mit C++-Exceptions und dem Rendering der graphischen Benutzeroberfläche. Das Team bestehe aus Hans-Jörg Frieden, Dickinson und "vielleicht" Solie ("I don't do much..."), man suche nach Freiwilligen, die an dem Projekt mitarbeiten wollen. Der Quelltext sei in einem privaten Github-Repository zugänglich.



Die Multicore-Unterstützung in ExecSG, die Solie bereits letztes Jahr nicht mehr erwähnt hatte, sei "nicht funktionsfähig", aber man komme dem Ziel "jeden Tag ein Stück näher". Der Plan sei, einen Kernel-Level-Debugger zu schreiben um dem Problem auf den Grund zu gehen: Die Multicore-Unterstützung laufe zwar - aber man habe Probleme, sie "am Laufen zu halten". (cg)



[Meldung: 27. Okt. 2024, 18:14] [Kommentare: 4 - 28. Okt. 2024, 04:49]

