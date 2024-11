31.Okt.2024









AmigaOS 4: DTP-Programm Compression 0.4 (Beta)

Achim Pankallas DTP-Programm 'Compression' erlaubt das Platzieren von Grafiken und Texten auf Druckseiten und generiert daraus PDF-Dokumente, ein deutsches Handbuch wird mitgeliefert. Neuerungen in Version 0.4: Zwei weitere Fehlerkodes abgefangen in PDF-Generierung.

Meckert nun, wenn PDF-Datei nicht überschrieben werden kann.

Nun werden immer nur 12 Seiten angezeigt und ein Chooser bestimmt den Bereich.

Fehlerhafte Statusanzeigen entfernt.

Fehlende Aktualisierung des Inhaltsverzeichnis beim zufügen oder entfernen von Seiten.

Bei Auswahl eines Schriftenstils wird nun nicht mehr der Stil auch im Zeichensatz angezeigt.

Neues ToolType PDFPath für Standardzieverzeichnis der PDF's.

Fehlverhalten des GUI beim löschen mit der DEL-Taste korrigiert.

Neue Zeichensatzverwaltung. Benutzt nun die Information der TrueType Zeichensätze.

Verbessertes WYSIWYG.

Nochmals optimierte PDF-Generierung (cg)



