Alinea Computer: Neue V2 des KickRom-Progger und KickRom-Flash

Pressemitteilung: Wir freuen uns Ihnen zwei unserer beliebten Produkte in der Version 2 vorstellen zu können.



KickROM Flash Rom V2



Bei dem KickROM Flash Rom V2 handelt es sich um einen programmierbarer Flash-Rom Ersatz für EPROM-Bausteine (beispielsweise 27c400) bzw. Kickstart-Roms im Amiga Computer. Es können bis zu 4 Kickstarts (jeweils 512 kb) auf einen Baustein geladen und über Jumper oder einen Umschalter umgeschaltet werden.



Die Besonderheit in der Version 2 ist, dass der jeweilige aktive Block über die LED-Anzeige auf der Oberseite zusätzlich angezeigt wird. Die Version 1.x wird so lange noch abverkauft und wird danach durch die Version 2 komplett ersetzt werden.



Ein KickRom-Flash kann ab 29,95 Euro gekauft werden. Darüber hinaus steht ein Programmierservice für Kunden ohne Programmiergerät bereit.



Merkmale Passt in alle Amigas (eigene Version für den Amiga 600 ist erhältlich)

Fasst bis zu 4 Kickstart-Roms auf einem Chip

Umschaltbar über Jumper oder einen optionalen Drehschalter

Neu in V2: Aktive Bank wird über eine LED-Anzeige auf der Oberseite angezeigt. zum Produkt





KickROM-Flash Progger Programmiergerät V2



Bei dem KickRom-Progger v2 handelt es sich um ein Programmiergerät um die KickROM Flash Bausteine zu programmieren. Darüber hinaus können handelsübliche 27C400 Bausteine ausgelesen werden. Das Programmiergerät kann über die serielle Schnittstelle direkt an Ihrem Amiga oder per USB an moderneren Computern betrieben werden. Ab V2 besitzt der Progger eine neue Firmware mit einigen neuen Features und anstatt einer MicroUSB-Schnittstelle eine USB-C Buchse zur Datenübertragung sowie Stromversorgung.



Der KickRom-Progger V2 kann ohne Zubehör für 49,95 Euro erworben werden. Als Optionen stehen ein Nullkraftsockel und ein serielles Kabel für BigBox Amigas zur Auswahl.



Ab V2 wird neben dem X-Modem Protokoll auch das Y-Modem über die eigene Firmware unterstützt.



Folgende Fähigkeiten hat das Programmiergerät zusätzlich mit dem Y-Modem Protokoll: Dateigröße der zu programmierenden Datei wird vor dem Programmiervorgang geprüft

Unterstützung von Paketgrößen von 1024 Byte. Dadurch ist eine schnellere Übertragung möglich.

Alle 4 Blöcke können direkt ausgelesen werden und werden automatisch in vier Dateien aufgeteilt und nach den Blocknummern benannt (rom_x.bin).

Alle 4 Blöcke können durch die Benennung der Blocknummer im Dateinamen (datei_[1-4]) direkt auf dem jeweiligen Block geschrieben werden

Anhand der Dateiendung wird automatisch ein Byteswap bei .rom vorgenommen zum Produkt





Upgrade Service für Kunden der Version 1 des Programmiergerätes



Für Kunden der V1 des KickRom Flash Proggers bieten wir einen kostengünstigen Upgradeservice an. Kunden die das Programmiergerät auf V2 upgraden wollen, melden sich einfach unter folgender E-Mail Adresse. Zum Upgradepreis von 10 Euro zzgl. Versandkosten tauschen wir den Steuerchip aus und flashen die neue Firmware. (cg)



[Meldung: 06. Nov. 2024, 22:54] [Kommentare: 5 - 07. Nov. 2024, 14:38]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]